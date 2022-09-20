Apple, iPhone 14 Pro Max kamera titremesi için bir düzeltmenin önümüzdeki hafta geleceğini söylüyor

Duymuş olabileceğiniz gibi, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max‘teki yeni kameraların, otomatik odaklama veya OIS sistemlerinin çılgına dönmesine ve kontrolsüz bir şekilde titreşmesine neden olan üçüncü taraf uygulamalarla ilgili bir sorunu var. Apple sorunun farkında ve bir düzeltme üzerinde çalışıyor.

Bu, kamerayla çekilen videoyu kullanılamaz hale getirir ve daha da kötüsü donanıma zarar verebilir. Bununla birlikte, iPhone 14 ve 14 Plus etkilenmiş gibi görünmüyor.

Ayrıca, Apple‘ın kendi kamera uygulaması iyi çalışıyor, bu da bunun bir donanımdan ziyade bir yazılım sorunu olduğunu gösteriyor. Yine, yalnızca üçüncü taraf kameraları etkiler. Elbette, cihazınızda yüklü uygulamalar kameranızın kontrolden çıkmasına neden olmamalıdır, bu nedenle bu muhtemelen kamera API’siyle ilgili bir hatadır.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Telefonunuz bu sorunu yaşıyorsa, sorunu tetikleyen Instagram, Snapchat, TikTok ve benzeri uygulamaları kullanmamak dışında bilinen bir geçici çözüm olmadığını bilmelisiniz – Apple, önümüzdeki hafta bir düzeltmenin geleceğini söylüyor, bu nedenle tek yapmanız gereken beklemek.