Apple iPhone 14 Pro’da Kamera Sorunları Var!

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini kısa süre önce tanıtmıştı. Ancak, FaceTime ve iMessages gibi temel sistem uygulamalarında bazı hatalardan muzdarip olan yeni iPhone modellerinde lansman planlandığı kadar sorunsuz gitmemiş gibi görünüyor. Şimdi, yeni bir rapor, üst seviye Pro modellerindeki kameranın da bir hatayla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Bir rapora göre dünya genelindeki çeşitli kullanıcılar yeni iPhone 14 Pro serisi kameralarıyla ilgili sorunlar yaşıyor. iPhone 14 Pro serisinin arka tarafında daha akıcı video çekimi için Eylem Moduna sahip 48 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ancak, bu yeni kamera sensörünü kullanırken bazı üçüncü taraf uygulamalar bir sorunla karşılaşıyor.

Şu an itibariyle, 2022 iPhone’ların çeşitli sahipleri Instagram, TikTok ve Snapchat gibi popüler sosyal medya uygulamalarını kullandıklarında kamera modülünün titrediğini keşfettiler. Kamera sorunu, videoların çok fazla sallanarak kötü görünmesine neden oluyor. Bu da sosyal medyada çekilen bu videoları kullanılamaz hale getiriyor. Ayrıca bu sorunla ilgili şikayetler de Reddit’e ulaştı ve aynı hatayla ilgili paylaşımlar yapıldı.

Şu anda, bu sorunun ana nedeninin OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sisteminin sarsılması olduğuna inanılıyor. Özellikle, yeni 48 megapiksel ana kamerası için Apple’ın ikinci nesil Sensor Shift OIS teknolojisine kıyasla daha eski bir OIS sistemi kullandığından, bu sorun temel iPhone 14 modelini etkilemiyor.