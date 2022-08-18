Apple iPhone 14 Serisi, 7 Eylül’de Satışa Çıkacak!

Apple’ın iPhone etkinlikleri Sonbahar sezonunda gerçekleşiyor. Ağustos ayının sonuna yaklaşırken, güvenilir bir kaynak şirketin 7 Eylül’de bir lansman etkinliği düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Kaynağımıza göre bilgi, “konuyu bilen kişilerden” geliyor. Şirket, bu lansman etkinliğinde, merakla beklenen iPhone 14 serisi ve Apple Watch Series 8 dahil olmak üzere birsürü yeni ürünü piyasaya sürecek. Görünüşe göre yeni bir düşük maliyetli iPad, yeni iPad Pro sürümleri, Apple silikon işlemcili bir Mac Pro ve diğer cihazlar için planlar var, ancak bunlar ikinci bir Ekim etkinliği için ayrılmış olabilir.

Gösterinin yıldızına geri dönersek Apple, 6.1 inç ‌ iPhone 14‌, 6.7 inç iPhone 14‌ Max,, 6.1 inç ‌iPhone 14 Pro‌ ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max olmak üzere toplam dört ‌iPhone 14‌ modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

iPhone 14 Pro modelleri, yükseltilmiş sensörlere sahip yeni kamera teknolojisine, bir A16 çipine ve daha fazlasına sahip olacak. iPhone 14 modelinin ise küçük değişiklikler alması bekleniyor.