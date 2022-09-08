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Apple, iPhone 14 serisi için yeni kılıflar yayınladı

Ahmet Ekinler

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Apple iPhone 14 kiliflari

Apple Watch Ultra, 45 mm Saat kayışlarıyla uyumludur

Apple dün Far Out etkinliğinde üç yeni akıllı saati tanıttı: yeni Watch SE, Watch Series 8 ve Watch Ultra....

Apple dün gece iPhone 14 serisini tanıttı ve onlarla birlikte yeni bir aksesuar seti geliyor. Yeni modeller 2021 nesliyle hemen hemen aynı görünse de boyutları tam olarak aynı değil, bu nedenle eski kasalarla uyumluluk garanti edilmiyor. Her iki durumda da, kılıflar söz konusu olduğunda çok fazla yenilik yok.

Üç stil vardır: Şeffaf Kılıf, Silikon Kılıf ve Deri Kılıf, üçü de MagSafe ile uyumludur. İşte Apple mağazasından birkaç seçenek:

iPhone 14 Kılıfları

iPhone 14 Plus Kılıfları

iPhone 14 Pro Kılıfları

iPhone 14 Pro Max Kılıfları

Bunlar resmi Apple kılıflarıydı ancak Apple.com’da ayrıca bazı OtterBox kılıfları da mevcut:

MagSafe deri kılıflar, MagSafe pil takımı ve MagSafe şarj cihazları öncekiyle aynı. Yeni AirPods Pro‘nun Apple Watch şarj cihazlarının yanı sıra MagSafe ve Qi şarj cihazlarıyla (ve tabii ki Lightning kablosuyla) şarj edilebileceğini belirtmekte fayda var.

Telefon kılıflarının fiyatları değişmekle birlikte bugünün fiyatı ile (09 Eylül 2022) Şeffaf ve Silikon kılıflar 1.070 TL, deri kılıflar ise 1.299 TL fiyat etiketine sahip.

Aşağıdaki kaynak linkine giderek tüm Apple kılıflarını görüntüleyebilirsiniz.

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KaynakApple

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