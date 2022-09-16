Apple iPhone 14 serisi satışa çıktı

Açıklanmalarından sadece bir hafta sonra, dört yeni iPhone 14 modelinden üçü bizim de dahil olduğumuz pek çok ülkede satışa sunuldu. Bunlardan birini (veya birkaçını) yerel Apple mağazanızdan, apple.com’dan, Apple Store uygulamasından ve yetkili satıcılardan alabilirsiniz. Tabii ki bunun bir ön sipariş olduğunu, ürünlerin 1 hafta sonra teslim edileceğini unutmayın

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları burada. Plus hala ön sipariş verilebilir değil ve ne zaman geleceği bilinmiyor.

iPhone 14 serisi akıllı telefonların şu anki fiyatlarını sizler için derledik;

iPhone 14 Fiyatları

iPhone 14 (128 GB): 30.999 TL

iPhone 14 (256 GB): 33.599 TL

iPhone 14 (512 GB): 38.899 TL

iPhone 14 Plus Fiyatları

iPhone 14 Plus (128 GB): 34.999 TL

iPhone 14 Plus (256 GB): 37.599 TL

iPhone 14 Plus (512 GB): 42.899 TL

iPhone 14 Pro Fiyatları

iPhone 14 Pro (128 GB): 39.999 TL

iPhone 14 Pro (256 GB): 42.599 TL

iPhone 14 Pro (512 GB): 47.899 TL

iPhone 14 Pro (1 TB): 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max Fiyatları

iPhone 14 Pro Max (128 GB): 43.999 TL

iPhone 14 Pro Max (256 GB): 46.599 TL

iPhone 14 Pro Max (512 GB): 51.899 TL

iPhone 14 Pro Max (1 TB): 57.199 TL

Yeni iPhone’ları inceleyeceğiz, bu nedenle Pro modellerindeki yeni kamera kurulumuna derinlemesine bir dalış yapmak, Apple A15 ve A16 performans farkı ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.

Ayrıca bugün bazı ülkelerde yeni Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve yenilenen Apple Watch SE (2022) satışa çıkmış olsa da ülkemizde hala ne zaman satışa sunulacağı belli değil.

Son olarak AirPods Pro (2. nesil)‘in de ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz net değil. 5.399 TL fiyat etiketine sahip bu kulaklığı da sabırsızlıkla beklediğimizi söyleyelim.