Apple iPhone 14 Serisinin Pil Boyutları Ortaya Çıktı

Apple, her zamanki gibi geçtiğimiz hafta düzenlediği lansman etkinliğinde iPhone 14 serisinin pil kapasitelerini açıklamamıştı. Apple.com’daki iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max‘in resmi listeleri bile pillerinin tam boyutundan bahsetmiyor.

Ancak, yalnızca iPhone 14 serisinin “tüm gün pil ömrü” sunduğunu belirtiyor. Fakat hazırlanan yeni bir rapor, dört iPhone 14 modelinin de pil boyutunu ortaya çıkardı.

Yayın, iPhone 14 modellerinin pil ayrıntılarını bir Çin düzenleyici veri tabanından elde etti. İşte her iPhone 14 serisi modelinin pil kapasitesi:

• iPhone 14: 3.279mAh

• iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

• iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

• iPhone 14 Pro Maks: 4.323 mAh

Karşılaştırıldığında, iPhone 13 mini‘de 2.406 mAh pil, iPhone 13’te 3.227 mAh pil, iPhone 13 Pro’da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max‘te 4.352 mAh pil vardı.

Görüldüğü gibi iPhone 14 Plus, şimdiye kadar bir iPhone’da görülen en büyük pile sahip. iPhone 14 serisinin resmi listesinde, Plus modeliyle neredeyse aynı pile sahip olan iPhone 14 Pro Max‘in daha uzun bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Bunun nedeni muhtemelen Pro modelinin 10Hz ila 120Hz değişken yenileme hızını desteklediği söylenen ProMotion ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor.

9 Eylül Cuma günü Apple, iPhone 14 serisi için ön sipariş almaya başladı. Plus modelinin 7 Ekim’de satışa çıkması planlanırken, üç modelin tamamı 16 Eylül’de satışa çıkacak.