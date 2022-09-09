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Apple iPhone 15 serisi çok değişecek – Pro Max Ultra olacak

Apple iPhone 15 serisinde Pro modelleri yerine Ultra modellerini görebiliriz. Bunun sebebi değişen kullanıcı dinamikleri ve rekabet. Ayrıca Apple Pro/Ultra modelleri ile normal iPhone 15 modelleri arasındaki özellik ve donanım farkını da arttırmayı planlıyor.

Ahmet Ekinler

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Apple ürünleri kullananların sıklıkla merak ettiği konulardan biri cihazlarının garanti süresinin bitmesine ne kadar kaldığıdır....

iPhone 14‘ün piyasaya sürülmesiyle, artık dört gözle bekleyeceğimiz iPhone 15 serisine sahibiz. Ve birkaç popüler Apple analisti – Ming Chi Kuo ve Mark Gurman – paylaşacak bazı ilginç görüşlere sahipler. Kuo, Apple‘ın giderek daha rekabetçi hale gelen pazarda satışları artırmak için normal iPhone 15 ve 15 Pro serilerini yeniden gözden geçireceğini düşünüyor.

Bildirildiğine göre Apple, müşterilere daha yüksek seviyeli akıllı telefonları tercih etmeleri için daha fazla neden sunmak için iPhone Pro serisi ile standart seriler arasında daha büyük bir özellik eşitsizliği yaratacak. Bu, Pro’nun satışlarını arttıracak ve nihayetinde bir bütün olarak iPhone 15 ailesinin ortalama satış fiyatlarını da yükseltecek.

Ayrıca Kuo, Apple’ın Pro serisi içinde daha fazla farklılaşma yaratacağını tahmin ediyor, ancak ayrıntılara girmedi. Gurman, Pro Max adlandırma şemasının “Ultra” ile değiştirileceğini iddia ediyor; bu, üst düzey Apple Watch’ın Ultra olduğu ve Apple’ın Mac M serisi işlemcileri için zaten Pro, Max ve Ultra katmanlarını kullandığı göz önüne alındığında bu tür bir anlam ifade ediyor.

Tüm bunların 2 farklı analist yorumları olduğunu unutmayın!

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KaynakGsmarena

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