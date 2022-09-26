Apple iPhone 15 Ultra’ye Merhaba – Pro Max Modeline Elveda!

Apple kısa süre önce iPhone 14 serisini piyasaya sürdü, ancak yeni nesil iPhone 15 serisiyle ilgili söylentiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı ve en son rapor, yeni seri için adlandırma kısmında bir değişikliğe işaret ediyor.

Yeni çıkan raporlara göre Cupertino merkezli teknoloji devi, Pro Max modelinin yerini alacak yeni bir Apple iPhone 15 Ultra modeli üzerinde çalışmaya başladı.

Rapor ayrıca iPhone 15 serisinin, iPhone 12’nin 2020’de piyasaya çıkmasından bu yana tasarımında en büyük değişikliği göreceğini de ekliyor. Bazı büyük değişiklikler arasında şirket, iPhone’larda USB-C bağlantı noktaları sunmaya başlayabilir. Ayrıca iPhone 15 serisindeki tüm modellerin Dynamic Island ile geleceğine dair haberler de var.

Adın Pro Max’ten Ultra’ya değişmesi şaşırtıcı değil ve Apple Watch serisinin artık bir Ultra modeli içerdiği düşünüldüğünde son derece mantıklı. Şirket, bir yıldır yeni iPhone modellerini deniyor. Mini modelini iki yıl piyasaya sürdükten sonra şirket, yeni iPhone 14 Plus modelini seriye dahil ederek Mini modelini üretmeyi bıraktı.

Mini modelin satışları pek iyi değildi, bu nedenle şirket, müşterilerin kompakt bir formla ilgilenmediğini varsayarak Plus modeline geçti. Ancak raporlar, yeni iPhone 14 Plus’ın satış rakamlarının da iyi olmadığını ve şirketin Pro modellerinin üretimini artırmak için iPhone 14’ün üretimini azalttığını gösteriyor.