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Apple iPhone 15 Üretime Çoktan Girdi!

Rapor, Foxconn'un Apple'dan yeni iPhone 15 için "yeni makine deneme üretimine" ve cihaz için yeni ürün tanıtımına (NPI) başlamak üzere talimat aldığını ekliyor. Süreç, cihazın şirkete özel tasarım ve üretim ihtiyaçlarını ortaya koymayı amaçlıyor.

Ayşen Sıla

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Apple‘ın iPhone 14 serisini piyasaya sürmesinden bu yana sadece aylar geçti ve iPhone 15 hakkındaki bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı ve görünen o ki sadece söylentiler değil, şirketin kendisi de hızlı bir şekilde ilerliyor.

En son rapora göre Apple iPhone 15, Cupertino merkezli teknoloji şirketinin ana montajcısı Foxconn ile erken “makine deneme üretimine” girdi.

Rapor, Foxconn’un Apple’dan yeni iPhone 15 için “yeni makine deneme üretimine” ve cihaz için yeni ürün tanıtımına (NPI) başlamak üzere talimat aldığını ekliyor. Süreç, cihazın şirkete özel tasarım ve üretim ihtiyaçlarını ortaya koymayı amaçlıyor.

iPhone 15 Ultra Titanyum

Apple’ın iPhone 15 serisinin dört modeli olması bekleniyor: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Ultra. Apple iPhone 15 Ultra, Pro Max modelinin yerini alacak ve markanın en üst düzey teklifi olacak. 

Rapora göre Ultra modelinde titanyum çerçeve, fiziksel düğmeler yerine katı hal dokunsal ses düğmesi ve daha yüksek aktarım hızlarına sahip bir USB-C bağlantı noktası da var.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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