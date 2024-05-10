Apple, iPhone 16’nın Yapay Zekasını Kendi Yönetecek!

Apple, yeni M4 çipli en pahalı iPad Pro’yu kısa süre önce piyasaya sürdü. Şimdi ise yeni bir kaynak, Apple’ın M serisi çiplerini bulut sunucularına dağıttığını ve bunun yeni iPhone 16 serisindeki yapay zeka özellikleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Görünüşe göre Apple , iPhone 16 serisi için bazı yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. Daha önce şirketin, kullanıcı verilerinin gizliliği için cihazdaki AI özelliklerini çalıştırmaya odaklandığı söylenmişti. Şirket ayrıca cihaz üstü LLM’yi daha yetenekli ve verimli hale getirmek için Fransız startup Datakalab’ı da satın aldı. Ancak görünen o ki Apple’ın bulutta daha zorlu yapay zeka özelliklerini çalıştırması gerekiyor.

Apple Silicon üzerinde çalışan sunucular, yapay zeka ile ilgili görevleri yerine getirmek için özel olarak tasarlandı. Apple, AI sunucularında M2 Ultra çipini (geçen yılın Mac Pro ve Mac Studio’ya güç veren) kullanıyor. Ancak şirketin ileriye dönük olarak yeni M4 çiplerini de kullanmayı planladığı bildiriliyor.

Ayrıca şirketin, TSMC’nin 3nm işlem düğümünü kullanacak yapay zeka sunucuları için özel çipler geliştirdiğine dair raporlar da var. Ancak iPhone 16 serisinin aksine bu henüz tamamlanmaktan uzak. M2 Ultra çiplerinin konuşlandırılmasının ardındaki neden bu olabilir. Özel AI sunucu çipinin 2025’in ikinci yarısında seri üretime girmesi bekleniyor.

Özel sunucu çiplerinin geliştirilmesinde yer alan kişiler, çiplerin içinde kullanıcı gizliliğini koruyacak bileşenler bulunduğunu bildirdi. Şirketin verileri güvenlik açıklarından izole etmek için “Secure Enclave” adı verilen bir yöntem kullandığı ortaya çıktı.





