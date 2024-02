Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple iPhone SE 4 Ekranı İçin Samsung ve Diğerleriyle Görüşüyor Teknoloji Haberleri Apple iPhone SE 4 Ekranı İçin Samsung ve Diğerleriyle Görüşüyor Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Yeni tedarik zinciri raporları, Apple’ın iPhone SE’nin 2025’in başlarında piyasaya sürülecek ekranları sağlamak için Samsung ve diğerleriyle görüşmelerde bulunduğunu söylüyor. Tüm söylentilere inanılacak olursa, Apple’ın dördüncü düşük maliyetli iPhone SE’sinde tuhaf gecikmeler ve kötü şanslar yaşandı. Yalnızca Apple’da dahili testler için üretilecek bir iPhone olarak açıldı, sonra iptal edildi, sonra tekrar açıldı ve sonra ikisinin ortasında kaldı. Şimdi yeni bir sektör raporu, birden fazla ekran satıcısının cihaza ekran tedarik etmesi için Apple’a teklifte bulunduğunu iddia ediyor.

Apple iPhone SE için ekran tedariği yapmaya uğraşıyor

The Elec’e göre Apple, Samsung Display, BOE ve daha küçük, daha az bilinen Tianma ile görüşmelerde bulunuyor. Artık her satıcının Apple’a iPhone SE 4 ekranının fiyatını söylediği söyleniyor. The Elec’in tekrarladığı, modelin iPhone 13 ve iPhone 14’e çok benzeyeceği beklentisi nedeniyle bu fiyat bir iPhone SE için yeterince düşüktür. Firmalar bu nedenle mevcut üretim hatlarını ve yayına göre geri dönüştürülmüş parçaları kullanabiliyor.

Bu, tedarikçilerin iPhone SE 4 sözleşmesi için yarıştığı ilk sefer değil. Ağustos 2023’te Apple’ın ana tedarikçisini seçtiği ancak daha küçük ikincil tedarikçilerle sipariş vermeyi düşündüğü iddia edilmişti. Tianma’nın bu küçük firmalardan biri olduğu bildirildi ancak The Elec, şu anda teknolojisi açısından Samsung ve BOE’nin yeterince gerisinde olduğunu ve ciddi bir rakip olmadığını söylüyor.