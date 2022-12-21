Apple, iPhone SE 4’ü 2024’e Erteleyecek

Apple sızıntı paylaşımları ile bilinen analist Ming-Chi Kuo, Apple‘ın orta sınıf iPhone satışlarının beklenenden düşük olduğunu iddia ediyor. Bunun sonucunda Cupertino’nun iPhone SE 4‘ü iptal etmesi veya en azından 2024 yılına kadar ertelemesi bekleniyor.

Şirketin stratejisini ve fiyatlandırmasını yeniden değerlendirmesi gerekiyor çünkü yeni nesil iPhone SE tam ekran bir tasarıma sahip olacak, bu da daha yüksek bir üretim maliyeti anlamına geliyor.

Analiste göre, yeni telefonun ölçeğini küçültmek ve ertelemek “gereksiz yeni ürün geliştirme masraflarını” azaltmaya yardımcı olacak ve aynı zamanda şirketin “2023’teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını” aşmasına yardımcı olacaktır.

İlk render tasarımlar, muhtemelen iPhone SE (2024) olarak adlandırılacak olan iPhone SE 4’ün iPhone XR‘ye dayanacağını öne sürdü. X nesli, Touch ID‘yi kaldıran ve Face ID‘yi tek biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak bırakan ilk nesildi ve şimdi SE serisinin yeni tasarımının da buna dayanmasını bekliyoruz.

Apple genellikle iPhone SE’yi bahar aylarında tanıtır, yani telefonun gelmesine en az 15 ay var ve iPhone XR’dan sadece tasarımı alacağı, diğer özelliklerinin (Özellikle kamera ve işlemci) daha yeni ve gelişmiş olacağını bekleyebiliriz. Özellikle iPhone 14’lerde kullanılan işlemci ve benzer kameranın gelmesini bekleyebiliriz.