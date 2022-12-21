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Apple, iPhone SE 4’ü 2024’e Erteleyecek

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın 2024 iPhone SE 4 seri üretim planını muhtemelen iptal edeceğini veya erteleyeceğini gösteriyor. Bunun nedeni olarak da, orta ve düşük kaliteli iPhone'ların (örneğin SE 3, 13 mini ve 14 Plus) sürekli olarak beklenenden düşük satış yapması olarak görüyor.

Selin Polat

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Apple sızıntı paylaşımları ile bilinen analist Ming-Chi Kuo, Apple‘ın orta sınıf iPhone satışlarının beklenenden düşük olduğunu iddia ediyor. Bunun sonucunda Cupertino’nun iPhone SE 4‘ü iptal etmesi veya en azından 2024 yılına kadar ertelemesi bekleniyor.

Şirketin stratejisini ve fiyatlandırmasını yeniden değerlendirmesi gerekiyor çünkü yeni nesil iPhone SE tam ekran bir tasarıma sahip olacak, bu da daha yüksek bir üretim maliyeti anlamına geliyor.

Analiste göre, yeni telefonun ölçeğini küçültmek ve ertelemek “gereksiz yeni ürün geliştirme masraflarını” azaltmaya yardımcı olacak ve aynı zamanda şirketin “2023’teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını” aşmasına yardımcı olacaktır.

İlk render tasarımlar, muhtemelen iPhone SE (2024) olarak adlandırılacak olan iPhone SE 4’ün iPhone XR‘ye dayanacağını öne sürdü. X nesli, Touch ID‘yi kaldıran ve Face ID‘yi tek biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak bırakan ilk nesildi ve şimdi SE serisinin yeni tasarımının da buna dayanmasını bekliyoruz.

Apple genellikle iPhone SE’yi bahar aylarında tanıtır, yani telefonun gelmesine en az 15 ay var ve iPhone XR’dan sadece tasarımı alacağı, diğer özelliklerinin (Özellikle kamera ve işlemci) daha yeni ve gelişmiş olacağını bekleyebiliriz. Özellikle iPhone 14’lerde kullanılan işlemci ve benzer kameranın gelmesini bekleyebiliriz.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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