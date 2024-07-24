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iPhone 16 modellerinin piyasaya çıkmasına az bir zaman kaldı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni iPhone serisi pazara sunulacak. iPhone kullanıcılarının yeni seri ile ilgili en merak ettikleri konulardan biri, ısınma probleminin yaşanıp yaşanmayacağı. Zira iPhone 15 serisinden bazı modellerde aşırı ısınma şikayetleri gelmişti. Bu konuda çalışmalar yapan Apple ısınma sorununa çözüm buldu, iPhone 16 serisinde bu problem olmayacak.

Apple Isınma Sorununa Çözüm Buldu, iPhone 16 Serisinde Bu Problem Olmayacak!

Her yıl yeni bir seriyi piyasaya sunan Apple bu yılın sonuna doğru iPhone 16 serisini pazara çıkaracak. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek olan serinin pek çok özelliği ortaya çıktı ve bunları daha önceki içeriklerimizde sizlerle paylaşmıştık. iPhone 16 modellerinin neler sunacağı ve nasıl bir performansa sahip olacağı merakla bekleniyor ancak en merak edilen detay ise ısınma problemi.

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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde kullanıcılar aşırı ısınma problemi ile karşılaşmışlardı. Ardından Apple iOS 17 güncellemesi yayınlamış ve bu sayede problem azaltılmıştı. iPhone’un 2023 yılında çıkan serisinde böyle bir sorun yaşandığından dolayı, yeni seride de bu tarz problemlerin olma olasılığı potansiyel kullanıcıları merak düşürdü.

Apple ise aşırı ısınma sorununa dahili bir çözüm geliştirdi. Bu bilgi henüz Apple tarafından doğrulanmadı ancak ortaya çıkan sızıntılara göre, olması muhtemel ısınma sorununu engellemek için iPhone 16 modellerindeki şasinin, daha büyük grafit levha ile donatılacağı söylendi.

iPhone 16 Modelleri Gelişmiş Termal Yönetim Sistemi ile Gelebilir

Daha büyük grafit levhaların kullanılacağı bilgisi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ortaya atılan bir iddia ile örtüşmekte. 2023 yılında ortaya atılan söylem ise iPhone 16 serisinin daha gelişmiş termal yönetim sistemi ile geleceği, idi. Ortaya çıkan sızıntılar doğru ise yeni iPhone modellerinde aşırı ısınma problemi yaşanmayacak demektir.

iPhone 16 serisinin 2024 Eylül ayında kullanıcıya sunulması beklenmekte. Cihazların pek çok özelliği lansmandan önce sızıntı şeklinde ortaya çıktı ancak telefonların resmi tanıtımı heyecanla bekleniyor. Yeni duyumlar geldiğinde ve resmi tanıtım yapıldığında biz de sizlere buradan aktarıyor olacağız.