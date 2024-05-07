Apple Katlanabilir iPhone’uyla Yine Gündemde!

Apple’ın geçen Ekim ayında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) patent başvurusunda bulunmasının ardından uzun süredir katlanabilir bir iPhone geliştirdiği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde USPTO, Apple’ın katlanabilir cihaz menteşesinin temel özelliklerine ışık tutan patent başvurusunu yayınladı.

Raporlar, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun Samsung Galaxy Flip serisine benzer, flip tarzı bir cihaz şeklini alacağını öne sürüyor. Apple’ın “daha geniş hareket aralığı” sunduğu iddia edilen menteşe mekanizmasıyla ilgili çok sayıda söylenti var.

Patent başvurusu, şirket tarafından cep telefonu, bilgisayar veya başka bir taşınabilir elektronik cihaz olarak tanımlanan katlanabilir bir Apple cihazını sergiliyor. Bu, Apple’ın katlanabilir iPhone’ların yanı sıra katlanabilir iPad’lerin üzerinde çalıştığını da gösteriyor. Önde gelen Apple analisti Ming-Chi Kuo, katlanabilir iPad-MacBook’un seri üretiminin 2027’de başlayacağını öngördü.

Apple’ın patent başvurusu bir menteşeyi gösteriyor. Apple’a göre bu menteşe tasarımı, ekranın hem içe hem de dışa doğru katlanabilmesini sağlıyor. Böyle bir cihazın piyasada benzersiz olacağı şüphesiz olsa da, Apple bu cihazın yakında çıkacağını henüz onaylamadı.

Patent görsellerinden elde edilen bilgiler, Apple’ın katlanabilir cihazlarının birbirine kenetlenmiş dişlerle donatılmış senkronizasyon dişli plakalarını içereceğini ortaya koyuyor. Bu plakalar “menteşenin sol ve sağ yarıları arasında senkronize dönme hareketini” kolaylaştırır. Ayrıca menteşe, dönme hareketi için bağlanabilen birden fazla birbirine bağlı noktaya sahip olabilir. Gelecekte katlanabilir bir iPhone görmek harika olacak.