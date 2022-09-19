Apple Pencil 2 uyumlu bir iPad’e nasıl bağlanır

Apple Pencil 2, birinci nesil modelle karşılaştırıldığında, üst seviye iPad’lerle çalışan daha akıllı ve daha modern görünümlü bir kalemdir. Kablolu eşleştirme ve şarj mekanizmasını ortadan kaldırıyor ve daha fütüristik, manyetik bir mekanizmaya geçiyor. Bir iPad ve bir Apple Pencil 2 satın almayı planlıyorsanız, doğru çifti aldığınızdan emin olun. Bunun nedeni, birinci nesil modeli destekleyen iPad’lerin ikinci nesil ile uyumlu olmaması ve bunun tersidir. Apple Pencil 2’yi uyumlu bir iPad’e nasıl bağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Apple Pencil 2’yi destekleyen iPad’lerin listesi

iPad Pro 12.9 inç (5. Nesil)

iPad Pro 12.9 inç (4. Nesil)

iPad Pro 12.9 inç (3. Nesil)

iPad Pro 11 inç (3. Nesil)

iPad Pro 11 inç (2. Nesil)

iPad Pro 11 inç (1. Nesil)

iPad Air 5

iPad Air 4

iPad Mini 6

Apple Pencil 2’yi uyumlu bir iPad’e bağlayın

Kontrol Merkezi veya Ayarlar uygulaması aracılığıyla iPad’inizde Bluetooth’u etkinleştirin. Apple Pencil 2’nin düz tarafını iPad’in sağ kenarına yerleştirin (dikey yönde kullanıyorsanız). Apple Pencil 2, iPad’in kenarına manyetik olarak yapışacaktır. iPad’e bağlandıktan hemen sonra, kendisini otomatik olarak iPad’inizle eşleştirir. Bir Apple Pencil başlığı bir saniye titreyecek. Uyarı bildirimi daha sonra sabitlenecek ve Kalemin pil yüzdesi anlık olarak görünecektir. Bu, Kalemin iPad’e başarıyla bağlandığının göstergesidir. İşte! Artık Apple Pencil’ınızı iPad’inizle kullanmaya başlayabilirsiniz. Kalemi yeniden şarj etmeniz gerekiyorsa, aynı şekilde iPad’in kenarına takılmasına izin verin.

Apple Pencil 1‘den farklı olarak, bağlamak, eşleştirmek veya şarj etmek için bu akıllı kalemi iPad’in bağlantı noktasına yapıştırmanız gerekmez. Manyetik kenar, eşleştirme ve yeniden şarj etme için evrensel bir mekanizma olarak çalışır. Ayrıca, kullanılmadığında Kalemi saklamanın uygun bir yoludur.

Üstteki Apple Pencil (2. nesil) – Alttaki Apple Pencil (1. nesil)

Apple Pencil 2 ile hangi iPad modelini kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.