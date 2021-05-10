Apple, Taşınabilir Oyun Konsolu Üzerinde Çalışıyor!

Oyun gereksinimi artmaya devam ettikçe, televizyon konsolları eskisinden çok daha güçlü hale geliyor. A12 Bionic yonga setiyle desteklenen ve yeni duyurulan Apple TV 4K, beklentileri karşılamıyor ve teknoloji devinin oyun performansına odaklanmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, şimdi şirketin, performans iyileştirmeleri ve gelişmiş grafik işleme ile yeni bir yonga seti tarafından desteklenecek bir oyun portalı hibrit konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapor, Apple’dan gelecek hibrit oyun konsolunun Nintendo Switch’e benzer olacağını ortaya koyuyor. Bu, Apple’ın artık doğrudan oyuncuları hedefleyen bir ürün aradığı anlamına geliyor.

Geleceğe dair söylentiler, onu iPhone ve iPad gibi markanın mevcut güçlü cihazlarından ayıran güçlü bir soğutma sistemine sahip olabilir. Ayrıca hibrit oyun konsolu, mevcut A serisi ve M serisi işlemciden farklı olacak yeni bir yonga seti tarafından desteklenecek.

Rapor, Apple’ın Apple Arcade’e özel oyunlar getirmek için Ubisoft gibi önemli oyun geliştiricileriyle pazarlık yaptığını da ekliyor. Şirketin yeni konsolu oyun odaklı servisi Apple Arcade ile nasıl bütünleştirdiğini görmek ilginç olacak.