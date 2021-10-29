Apple, üçüncü çeyrek küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ikinci sırayı aldı

Canalys‘in küresel 3. çeyrek akıllı telefon gönderileriyle ilgili eksiksiz veri seti geldi ve Apple‘ın Samsung’un arkasında ikinci sırada olduğunu doğruladı. Temmuz-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %6’lık bir düşüşü temsil eden toplam 325,5 milyon adet sevk edildi. Sevkiyatlardaki düşüşün arkasındaki en büyük neden, devam eden küresel yonga seti sıkıntısıdır.

Samsung, diğer tüm üreticileri geride bırakan toplam 69,4 milyon telefon sattı, ancak rakam bir yıl önceki performansından %13 daha az. Apple, iPhone 13 serisine olan güçlü talep ve iPhone 12 neslinden gelen sürekli ivme sayesinde yıllık bazda %14’lük bir artışla 49.2 milyon adet satmayı başardı. Xiaomi, 44 milyon adet ile ilk üçüncü sırada yer alıyor. Oppo (36.7 milyon) ve vivo (34.2 milyon) ilk beşi tamamlıyor ve her iki şirket de Oppo’nun bu çeyrekte %18 daha fazla telefon satmasıyla kazanç elde etti.

Şirket Q3 2021 Sevkiyatlar Q3 2021

Pazar Payı Q3 2020 Sevkiyatlar Q3 2020

Pazar Payı Yıllık Değişim Samsung 69.4 21% 80.2 23% -13% Apple 49.2 15% 43.2 12% +14% Xiaomi 44.0 14% 47.1 14% -7% Oppo 36.7 11% 31.1 9% +18% vivo 34.2 11% 31.8 9% +8% Others 91.9 28% 114.6 33% -20% Total 325.5 100% 348 100% -6% Sevkiyat rakamları milyon olarak değerlendirilmiştir.

Canalys araştırma analistleri, yılın son üç ayına bakıldığında, akıllı telefon markalarının tedarik zincirlerini optimize etmeye, fiyatlandırma stratejilerini yeniden düzenlemeye ve yeni operatör anlaşmaları sunmaya odaklanacağına inanıyor.