Ana SayfaAkıllı TelefonApple, üçüncü çeyrek küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ikinci sırayı aldı

Apple, üçüncü çeyrek küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ikinci sırayı aldı

Ahmet Ekinler

-

0
Apple, üçüncü çeyrek küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ikinci sırayı aldı

Canalys‘in küresel 3. çeyrek akıllı telefon gönderileriyle ilgili eksiksiz veri seti geldi ve Apple‘ın Samsung’un arkasında ikinci sırada olduğunu doğruladı. Temmuz-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %6’lık bir düşüşü temsil eden toplam 325,5 milyon adet sevk edildi. Sevkiyatlardaki düşüşün arkasındaki en büyük neden, devam eden küresel yonga seti sıkıntısıdır.

Samsung, diğer tüm üreticileri geride bırakan toplam 69,4 milyon telefon sattı, ancak rakam bir yıl önceki performansından %13 daha az. Apple, iPhone 13 serisine olan güçlü talep ve iPhone 12 neslinden gelen sürekli ivme sayesinde yıllık bazda %14’lük bir artışla 49.2 milyon adet satmayı başardı. Xiaomi, 44 milyon adet ile ilk üçüncü sırada yer alıyor. Oppo (36.7 milyon) ve vivo (34.2 milyon) ilk beşi tamamlıyor ve her iki şirket de Oppo’nun bu çeyrekte %18 daha fazla telefon satmasıyla kazanç elde etti.

ŞirketQ3 2021 SevkiyatlarQ3 2021
Pazar Payı		Q3 2020 SevkiyatlarQ3 2020
Pazar Payı		Yıllık Değişim
Samsung69.421%80.223%-13%
Apple49.215%43.212%+14%
Xiaomi44.014%47.114%-7%
Oppo36.711%31.19%+18%
vivo34.211%31.89%+8%
Others91.928%114.633%-20%
Total325.5100%348100%-6%
Sevkiyat rakamları milyon olarak değerlendirilmiştir.

Canalys araştırma analistleri, yılın son üç ayına bakıldığında, akıllı telefon markalarının tedarik zincirlerini optimize etmeye, fiyatlandırma stratejilerini yeniden düzenlemeye ve yeni operatör anlaşmaları sunmaya odaklanacağına inanıyor.

Önceki İçerikHelio G85 ve 4.500 mAh pil ile Gigaset GS5 resmiyet kazandı
Sonraki İçerikApple, ABD’de kullanıcı sadakati tablosunun zirvesinde
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.