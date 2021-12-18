Dün gece saatlerinde dünyanın teknoloji devi olan Apple’ın ürünleri Türkiye piyasasında yeniden zamlandı. Yeni fiyatlar dudak uçuklattı. Özellikle iPhone telefonlara gelen zamlar, yeni yıl öncesinde akıllı telefon almak isteyenlere zor anlar yaşatacak. Doların dalgalanması sonucunda Apple ürünleri yine zamlandı.

Apple, yeni yıl öncesi neredeyse ürün başına %40 ile %50 arasında bir zam uyguladı. Ülkemizde ki kur dalgalanmaları yüzünden böyle bir tedbir almaya çalışan Apple, Türkiye piyasasındaki tüketicileri zor duruma soktu. Yeni gelen zamlara göre, en ucuz iPhone cihazı iPhone SE’nin fiyatı 7.499 TL’den 10.499 TL’ye yükseldi.

Apple geçtiğimiz Kasım ayında doların yükselişinden sonra yaklaşık yüzde 30’luk bir zam uygulamıştı. Özellikle son günlerdeki dolar artışından sonra yeni yıla girmeden bir zam daha uygulandı. Böylece Apple ürünleri son bir ayna neredeyse iki kat bir artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Apple, dolar kurunun 9’lu seviyelerden hızla 12’ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım‘da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple’ın ikinci zammı da dolar/TL’nin son 1 haftadan 13’ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi. Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store’da 10.99 TL olan dolar kurunu 17’ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.

Ürün 26 Kasım 18 Aralık iPhone 13 mini 128 GB 13999 TL 19999 TL 256 GB 15199 TL 21999 TL 512 GB 17599 TL 25999 TL iPhone 13 128 GB 14999 TL 21499 TL 256 GB 16199 TL 23499 TL 512 GB 18599 TL 27499 TL iPhone 13 Pro 128 GB 19999 TL 28999 TL 256 GB 21199 TL 30999 TL 512 GB 23599 TL 34999 TL 1 TB 25999 TL 38999 TL iPhone 13 Pro Max 128 GB 22999 TL 31999 TL 256 GB 24199 TL 34999 TL 512 GB 26599 TL 38999 TL 1 TB 28999 TL 41999 TL iPhone 12 mini 64 GB 12999 TL 17999 TL 128 GB 13599 TL 18999 TL 256 GB 14799 TL 20999 TL iPhone 12 64 GB 13999 TL 19499 TL 128 GB 14599 TL 20499 TL 256 GB 15799 TL 22499 TL iPhone 11 64 GB 10999 TL 13999 TL 128 GB 11599 TL 14999 TL iPhone SE 64 GB 7499 TL 10499 TL 128 GB 8099 TL 11499 TL

Doların yükselişine bağlı olarak sadece iPhone cihazlar değil Apple’ın tüm ürünleri bu yükselişi yaşadı. Özellikle doların sürekli dalgalanması birçok yeni zam haberlerinin de sinyali gibi gözüküyor.

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