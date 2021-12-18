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Apple Ürünleri Yine Zamlandı!

iPhone telefonlara gelen zamlar, yeni yıl öncesinde akıllı telefon almak isteyenlere zor anlar yaşatacak. Doların dalgalanması sonucunda Apple ürünleri yine zamlandı.

İbrahim Özbek

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iphone yine zamlandı

Dün gece saatlerinde dünyanın teknoloji devi olan Apple’ın ürünleri Türkiye piyasasında yeniden zamlandı. Yeni fiyatlar dudak uçuklattı. Özellikle iPhone telefonlara gelen zamlar, yeni yıl öncesinde akıllı telefon almak isteyenlere zor anlar yaşatacak. Doların dalgalanması sonucunda Apple ürünleri yine zamlandı.

Apple, yeni yıl öncesi neredeyse ürün başına %40 ile %50 arasında bir zam uyguladı. Ülkemizde ki kur dalgalanmaları yüzünden böyle bir tedbir almaya çalışan Apple, Türkiye piyasasındaki tüketicileri zor duruma soktu. Yeni gelen zamlara göre, en ucuz iPhone cihazı iPhone SE’nin fiyatı 7.499 TL’den 10.499 TL’ye yükseldi.

Apple geçtiğimiz Kasım ayında doların yükselişinden sonra yaklaşık yüzde 30’luk bir zam uygulamıştı. Özellikle son günlerdeki dolar artışından sonra yeni yıla girmeden bir zam daha uygulandı. Böylece Apple ürünleri son bir ayna neredeyse iki kat bir artış gösterdi.

iphone yine zamlandı

Hatırlanacağı üzere Apple, dolar kurunun 9’lu seviyelerden hızla 12’ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım‘da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple’ın ikinci zammı da dolar/TL’nin son 1 haftadan 13’ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi. Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store’da 10.99 TL olan dolar kurunu 17’ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.

Ürün26 Kasım18 Aralık
iPhone 13 mini
128 GB13999 TL19999 TL
256 GB15199 TL21999 TL
512 GB17599 TL25999 TL
iPhone 13
128 GB14999 TL21499 TL
256 GB16199 TL23499 TL
512 GB18599 TL27499 TL
iPhone 13 Pro
128 GB19999 TL28999 TL
256 GB21199 TL30999 TL
512 GB23599 TL34999 TL
1 TB25999 TL38999 TL
iPhone 13 Pro Max
128 GB22999 TL31999 TL
256 GB24199 TL34999 TL
512 GB26599 TL38999 TL
1 TB28999 TL41999 TL
iPhone 12 mini
64 GB12999 TL17999 TL
128 GB13599 TL18999 TL
256 GB14799 TL20999 TL
iPhone 12
64 GB13999 TL19499 TL
128 GB14599 TL20499 TL
256 GB15799 TL22499 TL
iPhone 11
64 GB10999 TL13999 TL
128 GB11599 TL14999 TL
iPhone SE
64 GB7499 TL10499 TL
128 GB8099 TL11499 TL

Doların yükselişine bağlı olarak sadece iPhone cihazlar değil Apple’ın tüm ürünleri bu yükselişi yaşadı. Özellikle doların sürekli dalgalanması birçok yeni zam haberlerinin de sinyali gibi gözüküyor.

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