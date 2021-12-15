Apple iPhone İçin Güvenliği Artırdı

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen iOS 15.2, birçok iPhone kullanıcısı tarafından beklenen bir güncellemeydi. iOS 15.2, yenilikler üzerine değil hatalar ve düzenlemeler üzerine gelen bir güncellemeydi. Ayrıca Apple piyasaya sürdüğü iOS 15.2 güncellemesiyle iPhone için 38 farklı güvenliği devreye soktu.

Özellikle gelen bu güvenlik güncellemeleri, iPhone 6 veya daha üstü akıllı telefonlarda geçerli olacak yani 2015 sonrasında çıkan modeller için geçerli. iOS 15.2 ile gelen bazı güvenlik güncellemeleri şu şekilde;

Kötü amaçlı ses dosyalarının güvenliği

FaceTime kullanırken oluşacak güvenlik sızıntıları

kullanırken oluşacak güvenlik sızıntıları Kötü amaçla oluşturulmuş ses dosyasının güvenliği

Kötü amaçlı oluşturulan uygulamaları denetler

iOS cihazına fiziksel erişimi olan kişilere karşı güvenliği denetler

cihazına fiziksel erişimi olan kişilere karşı güvenliği denetler Gizlilik sözleşmelerini denetler

Bu güvenlik güncellemeleri sadece görünen kısım, bunlarla beraber bir dizi daha güvenlik güncellemesi yayınlandı. Özellikle Apple’ın güvenlik konusunda titiz davranması birçok kullanıcıyı memnun etmişe benziyor.

Apple iOS 15’in piyasaya sürülmesinden önce Apple, iCloud fotoğraflarında çocukların cinsel istismarını ve insan ticaretini tespit etmek için yeni bir CSAM özelliği duyurdu. Ayrıca, Mesajlar için bir ebeveynin, çocuklarının telefonunda, Mesajlar’da yetişkinlere uygun içerik paylaşıldığında onları uyarması için bir özelliği etkinleştirebileceği yeni bir ebeveyn kontrol özelliği de duyurdu. Bu, CSAM taramasından ayrıdır ve ebeveyn denetimlerinde etkinleştirilmelidir.

iOS 15.2 güncellemesi ile Apple, Mesajlar çocuk güvenliği ebeveyn kontrolünü kullanıma sunuyor, ancak henüz iCloud Fotoğrafları CSAM özelliğini kullanıma sunmadı. Apple, gizlilik savunucularından gelen şikayetleri gidermek için yeniden çalışırken bu özelliğin başlatılmasının biraz gecikebileceğini söyledi.

Ayrıca bkz: iOS 15.2 Piyasaya Sürüldü