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Apple, USB-C’li iPhone’un geleceğini onayladı

Ahmet Ekinler

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Apple, iPhone’un USB-C’ye geçtiğine dair doğrudan bir onay verdi. Apple pazarlama lideri Greg Joswiak, The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda, ekibi değişiklikten memnun olmasa bile şirketin Lighting portunu değiştireceğini söyledi.

Röportaj, Yazılım Başkan Vekili Craig Federighi’yi de içeriyordu, ancak hiçbiri hareketin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadı.

Apple yöneticileri, geçişin zaman çizelgesi hakkında hiçbir şey söylememenin sofistike bir yolu olan “Avrupalı müşteriler için zamanlamayı dikte edenler” dedi. Joswiak, Apple’ın AB dışında satılan bir konektörü gönderip göndermeyeceğini yanıtlamayı reddetti, ancak bu pek olası görünmüyor.

Yönetici ayrıca Apple’ın yasa koyucuların standartlarına uymak ve üçüncü taraf donanımları benimsemek yerine kendi yolunda ilerlemeye ve mühendislerine güvenmeye olan bağlılığından da bahsetti. Mikro USB’yi ve Apple’ın kötü düşünülmüş gereksinimleri karşılamaya nasıl zorlandığını bile gündeme getirdi.

Pazarlama lideri, çıkarılabilir kablolarla telefonların şarj edilmesinin standardizasyon sorununu çözdüğünü ve USB-C’ye geçişin insanlar yeni kablolar satın almaya ve eskileri atmaya zorlandığından çok fazla e-atık yaratacağını iddia etti.

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KaynakGsmarena

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