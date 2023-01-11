Apple Watch Amerika’da Yasaklanıyor – Oksijen Özelliği Başa Bela Oldu

Apple, son zamanlarda sunduğu teknolojiyle ilgili başka bir yasal anlaşmazlıkla uğraşıyor. Sonuncusu, Apple Watch serisinin ABD’deki satışını etkileyebilecek başka bir patent ihlali davası oldu.

Cupertino merkezli şirket, patent anlaşmazlıklarına yabancı değil. Ancak, en son savaş iPhone üreticisine karşı başladı ve muhtemelen ABD’de Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellerin yasaklanmasına bile yol açabilir.

Şirket, medikal sınıf ürünler üreten bir marka olan Masimo tarafından dava ediliyor. Yeni davaya göre şirket, Watch Series 6 ve sonraki modellerinde Watch’ın kan oksijen izleme özelliğinde kullanılan nabız oksimetrelerinden beşini kırdığı için Apple’a dava açıyor.

Daha dün, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndaki (ITC) bir yargıç, Apple’ın Masimo’nun nabız oksimetresi patentlerinden birini bozduğuna karar verdi. Yani, şirket diğer dört patenti ihlal etmekten suçlu değildi.

Şimdi, ABD ITC, kullanıcılarının kan oksijen seviyelerini izleyebilen Apple Watch modellerinin ithalatını yasaklayıp yasaklamayacağına karar verecek. Masimo CEO’su Joe Kiani ” Yargıcın, Apple’ın Masimo’nun nabız oksimetri teknolojisini ihlal ettiğini fark etmesinden ve hesap verebilirliğe yönelik bu kritik ilk adımı atmasından mutluyuz.” dedi.

Üst düzey yetkili ayrıca, “Bugünkü karar piyasada adaletin yeniden sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Apple benzer şekilde diğer şirketlerin teknolojilerini ihlal etti ve bugünkü kararın Apple’ın diğer şirketlerin yeniliklerini alıp onları yeniden paketleyen bir şirket olduğunu ortaya koyduğuna inanıyoruz.” Öte yandan Apple, “Bugünkü karara saygıyla katılmıyoruz ve Komisyon’un tam incelemesini dört gözle bekliyoruz” şeklinde yanıt verdi.