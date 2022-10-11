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Apple Watch, Bir Kadının Hamile Olduğunu Buldu!

Apple Watch, yüksek kalp atış hızının vücudundaki başka bir varlıktan kaynaklandığını bulmayı başardı. Uyarı mesajı, dinlenme kalp atış hızının yaklaşık 57 olduğunu, ancak son birkaç hafta içinde 72'ye yükseldiğini belirtiyordu.

Ayşen Sıla

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Apple Watch, birkaç kez hayat kurtardığı için gün yüzüne çıkmıştı. Ancak son rapor, akıllı saatin bir kadının hamileliğini klinik testlerden önce keşfetmesine yardımcı olduğundan bahsediyor.

Bu hikaye 34 yaşındaki bir kadın tarafından Reddit’te paylaşıldı.Kadın akıllı giyilebilir ürünün kendisini son 15 gün içinde kalp atış hızındaki artış hakkında uyarmaya başladığını iddia etti.

Uyarı mesajı, dinlenme kalp atış hızının yaklaşık 57 olduğunu, ancak son birkaç hafta içinde 72’ye yükseldiğini belirtti. Kalp atış hızındaki bu sıçrama hemen endişe verici olmasa da, bu gözle görülür değişimin arkasındaki nedeni aramaya başladı.

İlk önce bunun COVID-19 nedeniyle olduğunu düşündü. Ancak test negatif çıktı. Bunu takiben, kadınların kalp atışlarının genellikle hamileliğin ilk üç ayında arttığını belirten bir makale bile buldu. Böylece, pozitif çıkan bir hamilelik testi yaptırdı. Kadın, uygun bir onay almak için bir kliniğe gitti ve oradaki doktorlar da dört haftalık hamile olduğunu doğruladı.

Kadın, hamileliğinin henüz erken aşamalarında olduğu için hamilelikle ilgili herhangi bir semptom yaşamadığını söylediği için bu bir sürpriz oldu. Ancak Apple Watch, yüksek kalp atış hızının vücudundaki başka bir varlıktan kaynaklandığını bulmayı başardı.

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