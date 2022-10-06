Apple Watch Patladı – Kullanıcısı Hastanelik Oldu

Apple Watch‘un düşen, kaybolan ve hatta mahsur kalan insanların hayatlarını kurtardığına dair çeşitli raporları ele alırken, yeni bir rapor popüler akıllı saatin bir kullanıcıyı acil servise göndermekten de sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Apple’ın akıllı saati, düzensiz kalp atışlarını, düşmeleri ve çok daha fazlasını algılamaya yardımcı olan bir dizi sensörle birlikte geliyor. Ancak aşırı ısınan bir Apple Watch, patlamasının ardından kullanıcısı hastaneye kaldırıldı.

Giyilebilir cihazın sahibi bu olayla ilgili olarak bilgi verdi. Kişi, giyilebilir cihazın normalden daha fazla ısınmaya başladığını fark ettiğinde her günkü gibi Apple Watch’unu taktığını belirtti. Bundan sonra, cihazın arkasının bile çatladığını ve watchOS’un yüksek sıcaklık nedeniyle kapanma konusunda bir uyarı göstermeye başladığını fark etti.

Bu olay, kullanıcı evinde otururken güneşte veya yoğun ısı altında meydana gelmedi. Kullanıcı bunun üzerine Apple Destek ile iletişime geçerek durumu açıkladı. Bunu takiben, müşteri hizmetleri yöneticisi sorunu, soruşturma için bir dava açan yöneticilerine iletti.

Ancak, o zamandan beri, cihaza dokunmamalarını söylemekten başka marka tarafından sunulan tavsiyeler için bir çözüm olmadı. Ne yazık ki olay burada bitmedi, çünkü cihaz ertesi sabah dokunulamayacak kadar ısındı ve aşırı ısı nedeniyle cihazın camı da çatladı.

Kullanıcı, Apple Watch’unun fotoğraflarını çekmeye karar verdiğinde, “çatırtı” sesi çıkarmaya başladı ve tam onu ​​atmak üzereyken elinde patladı. Akıllı saat, kullanıcının koltuğunda yanık izleri bırakırken, kurşun zehirlenmesi endişeleri nedeniyle onu acil servise kaldırdılar.

Ama neyse ki, cihaz bir insan için tehlikeli olabilecek kadar kurşun barındırmıyor. Bu olaydan bu yana Apple, davasını birinci öncelik haline getirdi ve hatta daha fazla test için bir alım ayarladı. Şirket ayrıca, bu hikayeyi paylaşmaması için imzalamasını isteyen bir belge gönderdi, ancak kullanıcı reddetti ve yayınladı. Apple’ın biraz daha tedbirli olması gerekiyor.