Apple Watch’ınızı iPhone’unuzla nasıl kontrol edebilirsiniz?

‌iOS 16‌’daki Apple Watch Mirroring (Apple Watch Yansıtma) ile Apple, Apple Watch’u daha erişilebilir kılmak için AirPlay kablosuz protokolünü kullanır. Yeni özelliğin eklenmesi, Apple Watch’ınızla etkileşim kurmak için ‌iPhone‌unuzdaki Sesle Denetim, Anahtarla Denetim ve daha fazlası gibi dokunmatik veya yardımcı özellikleri kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Apple Watch Yansıtmayı kullanmaya başlamak için, watchOS 9 çalıştıran bir Apple Watch Series 6 veya daha yenisine ve ‌iOS 16‌ çalıştıran eşleştirilmiş bir ‌iPhone‌’a ihtiyacınız olacaktır. Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme‘ye giderek ‌iPhone‌unuzun güncellenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz.

Apple Watch Yansıtma nasıl kontrol edilir

‌iPhone‌ cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın. Aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik‘e dokunun. “Fiziksel ve Devimsel” bölümünün altında Apple Watch Yansıtma‘ya dokunun. Apple Watch Yansıtma’nın yanındaki anahtarı açın.

Son adımı gerçekleştirdikten sonra, “iPhone” ekranınızda Apple Watch’unuzun grafiksel bir temsili görünürken, Apple Watch’unuzun yüzünün çevresinde yansıtmanın etkinleştirildiğini belirtmek için mavi bir çerçeve belirecektir.

Artık ‌iPhone‌’unuzda görünen saat görüntüsüne dokunup kaydırarak Apple Watch’unuzu kontrol edebileceksiniz. Saatinizde gerçekleştireceğiniz fiziksel eylemlerin aynısını taklit etmek için Yan düğmeye dokunabilir ve Dijital Crown’ı kaydırabilirsiniz. Apple Watch Yansıtma’yı kullanmayı bitirdiğinizde, ‌iPhone‌unuzdaki Apple Watch kartının sağ üst köşesindeki X’e dokunmanız yeterlidir.

Apple Watch Yanstıma’ya erişimi daha hızlı hale getirmek istiyorsanız, bunu Apple’ın Erişilebilirlik Kısayolu menüsüne ekleyebilirsiniz; bu menü ayarlandıktan sonra Ana Sayfa düğmesi veya Yan düğme üç kez tıklanarak çağrılabilir.