Apple Watch SE 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, California Cupertino’daki “Far Out” etkinliğinde Apple Watch SE 2’yi tanıttı. Şirket, Apple Watch Series 8 ile birlikte yeni saatini ortaya çıkardı.

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2, Series 8 ile aynı özelliklere sahip ve bu onu bir bütçeyle kullanıcıların %80’inden fazlası için mükemmel bir ilk Apple Watch yapıyor. En yeni WatchOS 9 ve önceki SE’den %20 daha hızlı çalışan yeni bir S8 işlemci ile birlikte geliyor.

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Antrenmanlarınızı ve aktivitelerinizi takip ediyor ve yüzerken 50 metre derinliğe kadar su geçirmiyor. Ayrıca düşmeleri tespit etme, yüksek ve düşük kalp atış hızlarını size bildirme özelliğine sahip ve acil SOS ile 112’yi aramanıza olanak tanıyor.

Kullanıcıları daha da güvende tutmak için Apple Watch SE 2, çarpışmanın ciddiyeti ne olursa olsun, Seri 8 ile aynı çarpışma algılaması için aynı hareket sensörleriyle programlanmış; bunların tümü, Seri 3’ten %30 daha büyük bir ekranda ön plana çıkıyor.

Apple Watch SE 2, kişilerin henüz kendi iPhone’ları olmayan çocuklar için konumlarını takip etme ve tercih ettikleri kişilerle iletişim kurma gibi Apple Watch’u kurmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyan Aile Kurulumu ile birlikte geliyor. Arama veya kısa mesaj gibi çocuklara daha fazla bağımsızlık ve ebeveynlerine biraz huzur verecek birçok özelliği de bünyesinde taşıyor.

İkinci nesil Apple Watch SE 2, bir önceki modele oranla yüzde 20 daha hızlı. Ayrıca EKG ölçme özelliği de cihazda yer alacak. Apple Watch SE 2’nin başlangıç fiyatı ise 249 dolar olacak. Türkiye fiyatı ise yaklaşık 5500 lira.