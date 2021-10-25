Apple Watch 8 Serisi, Şeker Hastalarını Sevindirecek!

Apple’ın tedarikçileri, şu anda Apple Watch Series 8 akıllı saatinde kan şekeri seviyesinin izlenmesini sağlayacak; yeni nesil sensörler için bileşenler geliştiriyor. Bu kulağa harika geliyor. Çünkü şeker hastaları için harika bir özellik sunabilir.

Digitimes’ın raporu; Apple ve tedarikçilerinin sağlık cihazları için yaygın olarak kullanılan bir sensör türü olan; kısa dalga boylu kızılötesi sensörler üzerinde çalışmaya başladığını ortaya koyuyor. Yeni sensör muhtemelen saatin arkasına yerleşecek. Böylece kullanıcının kanındaki şeker ve glikoz içeriğini ölçecek.

Apple, en son Apple Watch Series 6 ile kan oksijeni izleme olan; Watch Series’in yinelemesi ile yararlı sağlık özellikleri eklemeye devam etti. Sonuç olarak, Apple Watch Series 7 artık sağlıkla ilgili bir sürü şey yapabiliyor. EKG, kalp atış hızı, kan oksijen seviyeleri ve çok daha fazlasını içeriyor.

Kan şekeri seviyeleri tipik olarak, kanla doğrudan temas eden bir glikoz monitörünü gerektiren bir iğne testi ile ölçülüyor. Ancak Apple Watch Series 8, gerçekten de doğru kan şekeri izleme özelliğine sahipse, diyabet hastaları için ezber bozan bir cihaz olacak. Bu arada Apple Watch 8 serisi, gelecek yıl satışa çıkacak.

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