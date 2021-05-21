Apple Watch Series 7’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple, tüm cihazlarında aynı tasarım dilini kullanıyor gibi görünüyor. iPhone 12 serisi, yeni iPad Pro ve hatta yeni iMac düz bir tasarıma sahipti. Şimdi bu düz tasarım, yeni nesil giyilebilir cihazı Apple Watch Series 7‘ye geliyor.

Apple Watch Series 7, düz bir çerçeve için kavisli çerçeveyi terk etti. Apple Watch Series 6‘da boş olan saatin sol tarafında artık iki uzun kesik bulunuyor. Sağ taraf hala dijital kurma koluna ve yan düğmeye ev sahipliği yapıyor.

Resimler gerçekten hoş görünen yeni bir nane yeşili rengini gösteriyor, ancak bunun sonunda piyasaya çıkıp çıkmayacağına dair bir onay yok. Diğer renkler gümüş, mavi, siyah ve kırmızı olarak gösteriliyor. Apple Watch’un iMac gibi çok çeşitli renk seçeneklerine sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

Apple Watch Series 7‘nin teknik özellikleri şu anda bilinmiyor, ancak ekran boyutunun mevcut modelle aynı kalacağı yönünde spekülasyonlar var. Apple’ın bunu paslanmaz çelik, titanyum ve alüminyum gibi farklı malzemelerle de sunmasını bekliyoruz.