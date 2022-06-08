Apple Watch Series 8, Bu Özellikle Hayat Kurtaracak

Apple kısa süre önce WWDC 2022 etkinliğini düzenledi ve burada yeni M2 destekli MacBook’ları duyurdu. Ancak programın öncesinde şirket; Watch Series 8 için muhtemelen hayat kurtarabilecek yeni bir özellik için izin almıştı.

WWDC etkinliği sırasında Apple, bir sürü yeni özellik getirecek olan yeni watchOS 9‘u tanıttı. Bunlardan biri, AFib yükü tespiti için yeni bir biyo-izleme sensörü içeriyordu. Resmi notlara göre markanın en yeni Apple Watch’u kalp atışlarını izleyerek düzensiz ritmi tespit edecek. Bu düzensiz ritimler atriyal fibrilasyonun (AFib) göstergesi olacak.

Kalbin alt ve üst odacıkları senkronize atmadığı zaman bir AFib oluşuyor. Böylece, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni Apple Watch Series 8; bir kişinin belirli bir süre boyunca ne sıklıkta atriyal fibrilasyon durumunda olduğunu izleyecek. Özellikle MyHealthyApple, FDA’nın iPhone üreticisine atriyal fibrilasyon izleme özelliği için izin verdiğini de bildirdi.

Watch Series 8 sevk edildiğinde bu özellik sayesinde hayat kurtaracak. AFib, 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 9’unu ve 65 yaşın altındaki nüfusun yüzde 2‘sini etkiliyor.

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