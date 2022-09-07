Apple Watch Series 8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün 7 Eylül’deki Far Out lansman etkinliğinde yeni iPhone’ları tanıttığı için tüm gözler Apple’da, ancak akıllı saat bölümünde de büyük bir seri var. Apple nihayet Apple Watch Series 8 ile yeni akıllı saat serisini tanıtmış oldu. Tasarım bölümünde pek bir şey değişmedi. Söylentilere göre tek büyük yükseltme, yeni sıcaklık sensörü oldu.

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Apple Watch Series 8

Apple, yeni akıllı saatin yüzmeye, çatlamaya ve toza dayanıklı olduğunu söylüyor ancak Apple Watch Series 7 üzerinde herhangi bir özel yükseltme olup olmadığı konusunda ayrıntı vermedi. Seride kan oksijen seviyesi ölçümü ve kalp atış hızı takibi için sensörler de var.

En büyük yükseltme, yeni sıcaklık sensörü oldu. Biri arkada, diğeri ön taraftaki ekranın hemen altında olmak üzere iki sıcaklık algılama modülü var. Apple, sıcaklık sensörlerinin siz uyurken her beş saniyede bir değer kaydettiğini ve 0.1 derece Santigrat gibi etkileyici bir hassasiyete sahip olduğunu söylüyor.

Etkinleştirildiğinde, sıcaklık değerlerinde gecelik değişiklikler göreceksiniz. Ovülasyon döngüsünün izlenmesi her şeyin merkezinde yer alıyor ve tüm veriler şifrelenmiş bir biçimde saklanyor. Üstelik bir biyometrik güvenlik katmanının arkasına gizlenir. Apple, regl döngüsü izleme özellikleriyle bağlantılı sıcaklık verilerinin polikistik over sendromu (PCOS) gibi sağlık sorunlarının tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Apple Watch Series 8 ile gelen diğer büyük yükseltme, bir milyon saatin üzerinde pratik testlerle çok çeşitli araçlarda test edilen bir araba kazası algılama özelliği. Apple, dört tür çarpışmayı algılayabildiğini söylüyor: önden çarpma, yandan çarpma, arkadan çarpma ve devrilme.

Acil servislerle otomatik olarak bağlantı kuruyor, tehlikedeki kullanıcıların konumlarını paylaşıyor ve onlara zamanında kritik yardım sağlıyor. Sistem, birkaç yeni hareket sensörü ve bir darbenin kesin anını ve büyüklüğünü algılayabilen güncellenmiş bir ivmeölçer sayesinde hayata geçiyor.

Apple Watch Series 8, tüm gün 18 saat pil ömrü sunuyor, ancak bu sefer güzel bir numara var. Apple, Apple Watch Series 8’in pilinin 36 saate kadar dayanmasını sağlayan bir düşük güç modu getiriyor. Düşük güç modu, WatchOS 9 çalıştıran Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerde de mevcut olacak.

Apple Watch Series 8, hücresel modellere uluslararası dolaşımı da getiriyor. Dünya genelinde 30 operatörü destekliyor. Yani tek yapmanız gereken saati neredeyse hiçbir ek ücret ödemeden bir iPhone’un dolaşım planına eklemek.

Seçilebilecek dört renk (Midnight, Starlight, Silver ve Red) ve alüminyum ve daha yüksek kaliteli paslanmaz çelik seçeneği içeren üç malzeme var. Watch Series 8 başlangıç fiyatı 9.299 TL olarak belirlendi

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