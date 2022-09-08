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Apple Watch Ultra, 45 mm Saat kayışlarıyla uyumludur

Apple Watch Ultra, 44 mm ve 45 mm saat kayışlarıyla uyumlu fakat daha eski modeller için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Ahmet Ekinler

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Apple Watch Ultra - Cepkolik

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Apple dün Far Out etkinliğinde üç yeni akıllı saati tanıttı: yeni Watch SE, Watch Series 8 ve Watch Ultra. Bunların yanı sıra Apple, Ultra modeli için yeni kayışlar da duyurdu: Trail Loop, Alpine Loop ve Ocean Band.

Apple Watch Ultra’nın Trail Loop, Alpine Loop ve Ocean Band kayışları

49 mm kasa boyutuyla Apple Watch Ultra, Cupertino merkezli teknoloji devinin bugüne kadarki en büyük akıllı saati. Ancak bu, yukarıda bahsedilen üç bandın bazı eski Apple Saatleri ile kullanılamayacağı anlamına gelmez, çünkü Apple, bunların 44 mm ve 45 mm kasa boyutlarındaki Apple Saatleri ile de uyumlu olduğunu söylüyor. Daha küçük kasa boyutlarından söz edilmediğinden, Watch Ultra için 49 mm’lik bantların bunlarla uyumlu olmadığını düşünebilirsiniz.

Bununla birlikte, Ultra olmayan model için 45 mm’lik bir kayışınız varsa, Apple, 45 mm kayışların 42 mm, 44 mm ve 49 mm kasalarla çalıştığını söylediğinden Apple Watch Ultra ile kullanabilirsiniz.

Apple Watch Ultra ve kayışları Apple’ın web sitesinden satın alınabilir durumda. Yeni Watch SE ve Watch Series 8 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple Watch Ultra duyuru kapsamımızı buradan okuyabilir ve önemli pazarlardaki fiyatlarını kontrol etmek için Apple’ın resmi web sitesine gidebilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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