Apple Watch Ultra: Gece Modu Nasıl Etkinleştirilir

Apple Watch Ultra‌, akşam koşullarını optimize etmek için, arayüzü kırmızıya çeviren ve retinayı değiştiren mavi ışığı ekrandan kaldırarak karanlıkta gözlerinizin daha fazla yorulmasını sağlayan bir ‌Gece Moduna‌ sahiptir.

Diğer Apple Watch modellerinde karanlıkta saatinize bakmanız veya bileğinizi yanlışlıkla eğmeniz gece görüşünüzü etkileyebilir. ‌Apple Watch Ultra‌ üzerindeki ‌Gece Modu‌, kaşifler ve gökbilimciler için çok önemli olabilecek gece görüşünü korur.

Ayrıca karanlıkta harika görünüyor. Bunu nasıl açacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Halihazırda etkin değilse, ‌Apple Watch Ultra‌ için özel olarak yapılmış yeni Wayfinder saat yüzüne kaydırın. ‌Gece Modu‌nu devreye sokmak için Digital Crown‘u çevirin. Kapatmak için Digital Crown‘u ters yönde çevirin.

Gece Modunun yalnızca Wayfinder saat kadranı kullanıldığında çalıştığını unutmayın – bu Wayfinder’a özel bir özelliktir ve başka bir saat kadranı görüntülendiğinde etkinleştirilemez. En azından şimdilik.