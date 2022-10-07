Apple Watch Ultra: Siren Nasıl Etkinleştirilir, İptal Edilir ve Devre Dışı Bırakılır

Siren, birkaç saat boyunca tekrarlanabilen iki farklı değişken desen içeren benzersiz bir ses imzası kullanır. İlk model sıkıntıyı gösterirken, ikincisi evrensel olarak tanınan SOS modelini taklit eder ve siren 180 metreye kadar duyulabilir.

Bu nedenle oldukça gürültülüdür, bunu dikkate alarak kapalı ortamlarda açmayın veya Siren çalarken saatinizi kulaklarınıza yakın tutmayın.

Apple Watch Ultra’da Siren Nasıl Açılır

Eylem düğmesini veya yan düğmeyi kullanarak Siren’i açabilirsiniz.

Eylem Düğmesini Kullanma:

Siren kaydırıcısı görünene kadar Eylem düğmesini basılı tutun. Geri sayımı başlatmak için Siren kaydırıcısını sürükleyin. Geri sayımdan sonra Siren başlar.

Alternatif olarak, geri sayımı başlatmak için Eylem düğmesini basılı tutabilir, ardından Siren başlayana kadar Eylem düğmesini basılı tutmaya devam edebilirsiniz. Bu sürekli bekletme eylemini kullanarak Siren’in çalmasını istemiyorsanız, Ayarlar -> Eylem Düğmesi‘ne gidin ve Açmak için Tut‘un yanındaki anahtarı kapatın.

Yan Düğmeyi Kullanma

Siren kaydırıcısı görünene kadar Yan düğmeyi basılı tutun. Geri sayımı başlatmak için Siren kaydırıcısını sürükleyin. Geri sayımdan sonra Siren başlar.

Apple Watch Ultra’da Siren Nasıl İptal Edilir

Geri sayım sırasında sireni iptal edebilirsiniz. Eylem düğmesini basılı tutuyorsanız, iptal etmek için bırakmanız yeterlidir. Geri sayımı Siren kaydırıcısını sürükleyerek başlattıysanız, iptal etmek için saat ekranını avucunuzun içiyle en az üç saniye kapatın.

Siren çalarken iptal etmek için Siren uygulamasında merkezi Durdur düğmesine dokunmanız yeterlidir.

Siren Eylem Düğmesi İşlevi Nasıl Devre Dışı Bırakılır

Eylem düğmesine uzun süre basarak Siren’i yanlışlıkla etkinleştirme olasılığından endişe ediyorsanız, işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. İşte nasıl yapacağınız.

‌Apple Watch Ultra‌ cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın. Eylem Düğmesine dokunun. Aşağı kaydırın ve “Siren” altında, Açmak için Tut‘un yanındaki anahtarı kapatın.

Bu yapıldıktan sonra, Eylem düğmesini basılı tutmak Siren’i etkinleştirmez. Sireni Eylem Düğmesi yoluyla etkinleştirebileceğinizi unutmayın, ancak şimdi düğmeyi basılı tutmanız ve ardından Siren kaydırıcısını kaydırmanız gerekir, bu da istemeden uyarıyı çalmayı çok daha zor hale getirir.