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Apple Watch’a Yenilikçi Bir Nem Sensörü Eklenecek!

Patent, cilde karşı yerleştirilen invaziv olmayan elektrotları kullanan bir hidrasyon sensörünü açıklıyor. Apple, bu yöntemi Apple Watch kullanıcısının terinin elektriksel özelliklerini ölçerek çalışacak “güvenilir ve zarif” bir çözüm olarak tanımlıyor.

Ayşen Sıla

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Görünüşe göre Apple, giyilebilir ürünlerinde kullanılacak yenilikçi bir hidrasyon sensörü üzerinde çalışıyor. Yeni bir patent, Apple Watch için türünün ilk örneği olan yeni teknolojiyi ortaya çıkardı.

Patent ilk olarak PatentlyApple tarafından tespit edildi ve “Saatle hidrasyon ölçümü” olarak adlandırıldı. Cupertino merkezli teknoloji devi bu patentte, “Hidratasyonu izlemek için geleneksel teknikler genellikle invaziv, pahalı veya güvenilmezdir” diye ekledi. 

Bu, tek bir test sıvısı numunesi gibi yöntemlerle hidrasyonu belirleyen tüm mevcut yöntemleri ifade ediyor. Yani başka bir deyişle şirket, böyle bir süreç gerektirmeyecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Patent, cilde karşı yerleştirilen invaziv olmayan elektrotları kullanan bir hidrasyon sensörünü açıklıyor. Apple, bu yöntemi Apple Watch kullanıcısının terinin elektriksel özelliklerini ölçerek çalışacak “güvenilir ve zarif” bir çözüm olarak tanımlıyor. 

Patent, “terin yüksek düzeyde elektriksel iletkenliğinin, yüksek düzeyde elektrolit ve düşük düzeyde hidrasyona işaret edebileceğini” ekliyor. Başka bir örnek verecek olursak, terlemenin düşük elektriksel iletkenlik seviyesi, düşük elektrolit konsantrasyonu ve yüksek seviyede hidrasyon anlamına geliyor.

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KaynakPatently Apple

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