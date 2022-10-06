Apple Watch’ta Backtrack (Geri dönüş) Nasıl Kullanılır

watchOS 9 çalıştıran Apple Watch Ultra, Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 ve sonraki modellerde, rotanızı izlemek ve ardından kaybolmanız durumunda adımlarınızı takip etmenize yardımcı olmak için yeniden tasarlanan Pusula uygulamasının Geri İzleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Backtrack, rotanızın sanal bir kırıntı izi oluşturmak için Apple Watch’unuzdaki GPS’i kullanır, böylece nereye gittiğinizi takip etme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Apple’a göre Backtrack, eviniz veya işyeriniz gibi tanıdık yerlerden uzakta ve Wi-Fi olmayan yoğun nüfuslu alanların dışında uzak ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak ihtiyacınız olan her yerde kullanmanıza hiçbir engel yoktur.

Aşağıdaki adımlar, ‌watchOS 9‌’da Geri İzleme (Backtrack) özelliğini nasıl kullanacağınızı gösterir. Backtrack’in doğruluğunun metal saat kayışları tarafından engellenebileceğini unutmayın.

Apple Watch’ınızda Pusula uygulamasını açın. Ekranın sağ alt köşesindeki ayak izleri simgesine dokunun, ardından rotanızı kaydetmeye başlamak için Başlat’a dokunun. Gerekirse, Compass’ın Son Konumlarınıza erişmesine izin vermek için aşağı kaydırın ve Bir Kez İzin Ver‘e dokunun. Adımlarınızı yeniden izlemeye hazır olduğunuzda, ekranın sağ alt köşesindeki duraklat simgesine ve ardından Adımları Geri Al‘a dokunun. Başlangıç konumunuz pusulada görünecek ve sıçrayan beyaz bir ok sizi doğru yönü gösterecektir. Başlangıç noktasına giden yol, pusula dairesinde beyaz bir çizgi olarak görünecektir. Backtrack’i ilk açtığınız yere geri dönmek için yolu takip edin. Başlangıç konumunuza vardığınızda, ayak sesleri simgesine tekrar dokunun ve ardından Adımları Sil‘e dokunun.

‌watchOS 9‌’da Pusula uygulaması, hareket halindeyken Backtrack ile birlikte de kullanabileceğiniz Pusula Yol Noktaları oluşturmanıza olanak tanır.