Apple Watch’ta Backtrack (Geri dönüş) Nasıl Kullanılır

watchOS 9 çalıştıran Apple Watch Ultra, Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 ve sonraki modellerde, rotanızı izlemek ve ardından kaybolmanız durumunda adımlarınızı takip etmenize yardımcı olmak için yeniden tasarlanan Pusula uygulamasının Geri İzleme özelliğini kullanabilirsiniz.
Backtrack, rotanızın sanal bir kırıntı izi oluşturmak için Apple Watch’unuzdaki GPS’i kullanır, böylece nereye gittiğinizi takip etme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Apple’a göre Backtrack, eviniz veya işyeriniz gibi tanıdık yerlerden uzakta ve Wi-Fi olmayan yoğun nüfuslu alanların dışında uzak ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak ihtiyacınız olan her yerde kullanmanıza hiçbir engel yoktur.
Aşağıdaki adımlar, watchOS 9’da Geri İzleme (Backtrack) özelliğini nasıl kullanacağınızı gösterir. Backtrack’in doğruluğunun metal saat kayışları tarafından engellenebileceğini unutmayın.
watchOS 9’da Pusula uygulaması, hareket halindeyken Backtrack ile birlikte de kullanabileceğiniz Pusula Yol Noktaları oluşturmanıza olanak tanır.