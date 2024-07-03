Apple, Yeni Çipiyle Pro Olmayan iPhone’ları Da Canlandıracak!

Apple, Eylül ayında iPhone 16 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi bir söylenti, Pro olmayan iPhone 16 modellerinin de en son ve en yetenekli Apple A18 Pro ile güçlendirileceğini söylüyor.

Bilmeyenler için, Apple, iPhone 14 serisinden itibaren Pro olmayan iPhone’larda bir nesil önceki Bionic işlemcileri kullanmaya başladı. iPhone 15 serisi ile birlikte, Pro modeller için işemcilerin üzerine ‘Pro’ markası da ekledi.

Ancak, en son söylentiye göre, Pro olmayan iPhone’lar da son A serisi işlemciyi (muhtemelen A18 Pro olarak adlandırılacak) kullanacak. Haber, Apple’ın arka plandaki ilgili kodları keşfeden biri tarafından geliyor. Kodlar, dört iPhone 16 modelinin de A18 Pro işlemci ile güçlendirileceğini ortaya koyuyor.

A15 Bionic, iOS’un temel özelliklerini sorunsuz çalıştırmak için yeterince yetenekliydi. Ancak artık durum böyle değil. iOS 18, cihaz üzerinde bazı yapay zeka özelliklerini yerel olarak çalıştırmayı gerektiren Apple donanımına katkı sağlıyor.

Bu özellikler, temel yapay zeka özellikleri olarak nitelendirilse de, eski işlemcilerde NPÜ’ler (Yapay Sinir Ağı İşlemcisi) bu görevleri yerine getirmek için yeterli kapasiteye sahip değil. Sonuç olarak, iPhone 15 serisinin sadece Pro modelleri (A17 Pro ile) Apple’ı destekliyor.

Söylentilere göre, A18 Pro işlemci geçen yıldaki A17 Pro’ya göre daha yetenekli bir NPÜ ile gelecek. İki işlemci arasında yapay zeka performansında fark edilir bir fark yaratacak.