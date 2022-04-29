Apple Yeni Hidrate Spark Şişelerini Piyasaya Sürdü

Apple, yeni Hidrate Spark akıllı şişesini duyurdu. Yeni cihaz, resmi olarak üçüncü taraf aksesuarlar listesine kısa süre önce eklendi. Biraz pahalı olsa da iyi özellikler vaat ediyor. Yeni Hidrate Spark şişelerine gelin birlikte bir göz atalım.

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Cupertino merkezli şirket, elektronik ürünleri için biraz pahalı ücret alıyor; ancak yeni ürün sadece pahalı bir su şişesi değil. Kullanıcılarının tükettiği su miktarını takip edebilen akıllı bir ürün. Bu bilgiler, kullanıcıların vücut ve fitness rutini ile ilgili diğer ayrıntılarla eşleşiyor. Bu sayede her bir kullanıcıya göre belirli aralıklarla kullanıcıları su almaları konusunda bilgilendiriyor.

Yeni Hidrate Spark akıllı şişe serisinde dört model yer alıyor. Yani Hidrate Spark 3, Hidrate Spark Pro, Hidrate Spark Steel ve Hidrate Spark Steel Pro. Şu an itibariyle, bu akıllı şişelerle ilgili detayları bilmiyoruz. Fakat resmi notlar, içecekleri tüm gün boyunca aynı sıcaklıkta tutabilen vakum yalıtımlı bir termos gövdeye sahip olduklarını iddia ediyor.

Hidrate Spark 3 tabanı 590 ml kapasiteye sahip ve 59,95 dolar fiyatla satışa çıkıyor. Bu arada, Pro modeli ise 710ml su kapasitesine sahip ve aynı fiyat etiketiyle geliyor.

Öte yandan, 620ml kapasiteli Steel versiyonu 69,95 dolar, Pro Steel modeli ise 950ml kapasiteli üst model olduğu için 79,95 dolar karşılığında satışa çıkıyor. Bu akıllı şişeler, düzenli olarak spor yapan veya formda kalmak için antrenman yapan kullanıcıları hedefliyor çünkü doğru su tüketimi sağlık için önemli bir unsur.

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