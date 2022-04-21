2024 Model Apple iPhone 16, Tam Ekran Deneyimi Sunacak

Apple iPhone 14 serisi ile ilgili çeşitli söylentiler var olsa da yeni bir rapor; muhtemelen iPhone 16 serisi olacak 2024 iPhone modelleri ile ilgili ilginç bilgileri ortaya çıkardı.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, bir tweet’te Cupertino merkezli şirketin; 2024 iPhone’unun, markanın tam ön ekran tasarımına sahip ilk akıllı telefonu olabileceğini açıkladı. Bu nedenle, selfie kamerası ve Face ID teknolojisi gibi gerekli sensörlerin çoğu, ekran panelinin altına yerleştirilecek.

Tweet, “Gerçek tam ekran iPhone’un 2024’te geleceğini düşünüyorum. 2024’te üst düzey iPhone’lar, ekran altı Face ID’nin yanında ekran altı ön kamera kullanacak. Düşük ışık koşulları, ön kamera kalitesine zarar verir. Ve ISP ve algoritma, kalite iyileştirmeleri için kritik öneme sahiptir.” dedi.

Özellikle, analistin yorumları önceki tahminleriyle uyumlu. Başlangıçta Apple’ın artık ekran altı Touch ID’li bir iPhone başlatmayı planlamadığını belirtmişti.

Bu nedenle, biyometrik güvenlik özelliğine alternatif; çoğu iPhone modelinde Touch ID’nin yerini almış olan Face ID‘dir. İlginç bir şekilde, başka bir analist Ross Young da ekran altı Face ID’nin iPhone 16‘ya da geleceğini iddia etti.