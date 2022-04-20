iPhone 14 Serisi Otofokus Ön Kameraya Sahip Olacak

Apple, bu yılın sonlarında iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve lansman ayı yaklaşırken; şirketten gelecek cihazlar hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şimdi ise analist Ming-Chi Kuo‘nun cihazların ön kamerasında ne gibi iyileştirmeler yapılacağını açıklamasıyla birlikte; Apple iPhone 14 serisi modellerinin ön kamerasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yeni rapora göre iPhone 14, iPhone 14 Max; iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört modelin tümü; f/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama desteğine sahip, daha iyi bir ön kamera sensörüne sahip olacak.

Daha geniş diyafram açıklığı ile akıllı telefonlar daha fazla ışık yakalayabilecek. Ayrıca kamera yükseltmelerinin Portre Modu fotoğrafları ve videoları için; daha iyi bir alan derinliği efektiyle sonuçlanacağını belirtelim.

Öte yandan, ön kamera için otomatik odaklama desteği; üçüncü taraf uygulamalar kullanılarak yapılan FaceTime aramaları veya görüntülü aramalar sırasında odağı iyileştirecek.