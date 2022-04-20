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iPhone 14 Serisi Otofokus Ön Kameraya Sahip Olacak

Yeni rapora göre iPhone 14, iPhone 14 Max; iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört modelin tümü; f/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama desteğine sahip, daha iyi bir ön kamera sensörüne sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Apple, bu yılın sonlarında iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve lansman ayı yaklaşırken; şirketten gelecek cihazlar hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şimdi ise analist Ming-Chi Kuo‘nun cihazların ön kamerasında ne gibi iyileştirmeler yapılacağını açıklamasıyla birlikte; Apple iPhone 14 serisi modellerinin ön kamerasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yeni rapora göre iPhone 14, iPhone 14 Max; iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört modelin tümü; f/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama desteğine sahip, daha iyi bir ön kamera sensörüne sahip olacak.

iPhone-14-Pro

Daha geniş diyafram açıklığı ile akıllı telefonlar daha fazla ışık yakalayabilecek. Ayrıca kamera yükseltmelerinin Portre Modu fotoğrafları ve videoları için; daha iyi bir alan derinliği efektiyle sonuçlanacağını belirtelim.

Öte yandan, ön kamera için otomatik odaklama desteği; üçüncü taraf uygulamalar kullanılarak yapılan FaceTime aramaları veya görüntülü aramalar sırasında odağı iyileştirecek.

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KaynakTwitter

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