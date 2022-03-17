İşte Apple iPhone 14 Pro’nun Tam Tasarımı

Apple iPhone 14 Pro‘nun eski iPhone’lardan çok daha farklı bir tasarıma sahip olacak. Şimdi, yeni görüntüler, daha önce söylenen değişikliklerinden bazılarını içeren iPhone 14 Pro’nun eksiksiz tasarımını temel olarak ortaya çıkardı.

Bir rapora göre, iPhone 14 serisi dört modelde gelecek. Ayrıca, iPhone 14 Pro‘nun ön yüzü, büyük çentikten kameralar ve diğer gerekli sensörler için iki delikli oyuğa doğru değişen bir tasarıma sahip olacak.

İlginç bir şekilde Apple, yalnızca yeni nesil A16 Bionic işlemciye sahip Pro modellerini satışa çıkarmayı planlıyor; iki temel model ise önceki nesil işlemciye sahip olacak.

Source/91 Mobiles

Başka bir deyişle, bu yıl standart ve Pro modeller arasında daha fazla fark olacak. Konuya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni CAD görüntüleri; iPhone 14 Pro‘nun tüm tasarımını ortaya çıkardı.

Çirkin çentiğin ortadan kalkmasının yanı sıra; cihaz ön tarafında minimal çerçevelere sahip olacak ve bu da daha kaliteli görünmesini sağlayacak. Güç düğmesi sağda bulunurken, solda SIM kart yuvası, ses seviyesi düğmeleri sol kısımda yer alacak.