Sony Xperia ACE 3, iPhone SE 2022’ye Rakip Olacak

Yakın zamanda piyasaya çıkan iPhone SE 2022‘nin eski tarz tasarımına rağmen, bazı pazarlarda çok satması bekleniyor. Android telefon pazarına bakıldığında, onunla rekabet edebilecek çok sayıda küçük boyutlu Android cihaz yok.

Şimdi, iPhone SE benzeri yeni bir cihaz ortaya çıktı. Sony geleneği bozarak iPhone’a rakip kompakt bir telefonu görücüye çıkarmak istiyor. Cihaz Sony Xperia ACE 3 ismine sahip. Üstelik küçük ve kalın bir tasarımla geliyor.

Görüntüler, cihazın kompakt su damlası çentikli ekranını gösteriyor. Akıllı telefon 5.5 inçlik bir panele sahip ve modern bir tasarımla gelmesine rağmen; dikkat çekici çerçeveler vaat ediyor. Önceki ACE modellerine benzer şekilde kalın bir alt kısma sahip.

Arkaya baktığımızda akıllı telefon, sol üstte yalnızca küçük bir kamera ve merkezde Sony markasıyla sade bir tasarıma sahip. Kamera kısmından bahsetmişken, 13MP’lik bir lens ve bir LED flaş içeriyor.

Sol tarafta bir SIM tepsisi var ve sağ tarafta güç düğmesi; ses seviyesi düğmesi yer alıyor. Burada, güç düğmesi, yanda bir parmak izi okuyucusu içeriyor. Üstte ve altta 3,5 mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktası; hoparlör ızgarası ve mikrofon yer alıyor.