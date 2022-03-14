Apple iPhone 14 Pro’nun Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Apple’ın yeni iPhone 14 serisi, son birkaç aydır haberlerde yer alıyor ve yeni amiral gemisi telefonlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya koyuyor. Apple iPhone 14 serisiyle ilgili birkaç önemli ayrıntıyı zaten biliyoruz ve bazı ayrıntılar da bugün ortaya çıktı.

Yeni bir raporda analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü akıllı telefonların aksine; iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin çok farklı özelliklere sahip olacağını iddia ediyor.

Ayrıca, telefon 6GB RAM’e sahip olacak ve bu; 4GB RAM’e sahip mevcut nesil iPhone’lara kıyasla büyük bir gelişme. Ancak iPhone 14 serisindeki Pro modelleri LPDDR5 RAM‘e sahip olurken; standart modeller LPDDR4X RAM‘i kullanmaya devam edecek.

Daha önce, Pro modellerinin ön kamera için ekranın; üst kısmında hap şeklinde çift delikli bir oyukla geleceği; normal modellerde ise bir çentik olmaya devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık.

Genellikle iPhone’ların Pro ve Pro olmayan modelleri; temel özellikler açısından bu kadar çok farklılığa sahip değil. Ancak bu yıl Apple, iPhone modelleri için önemli ölçüde farklı dahili parçaları deniyor.