Apple iPhone 14 Üretim Aşamasına Girdi

Yakında çıkacak olan Apple iPhone 14 serisi akıllı telefonlar hakkında bazı söylentiler var. Dünyanın en büyük akıllı telefon markalarından birinin yeni nesil telefonları şu anda üretim hattına girdi.

Nitekim Apple iPhone 14‘ün deneme üretim aşamasına geçtiği ortaya çıktı. Yeni bir rapor, Apple iPhone 14‘ün tasarımının şu anda deneme üretiminde olduğunu iddia ediyor; bu, seri üretim sürecinde kullanılacak verileri toplamak için kullanılacak az sayıda cihazın üretildiği anlamına geliyor.

Bu deneme üretiminin amacı, tasarımın herhangi bir sorunu olup olmadığını veya ürün için herhangi bir iyileştirme imkanı olup olmadığını öğrenmek. Bu aşama, kalite kontrol prosedürlerini geliştirmenin yanı sıra şirket için üretim kapasitesini belirlemek için de kullanılıyor.

İlginç bir şekilde, Apple iPhone 13 Pro’nun montajını yapan şirket Luxshare; iPhone 14 serisi için henüz bir üretim hizmeti siparişi almadı. Şirketin iPhone 14 Pro için sipariş almayacağı; bunun yerine temel iPhone 14 modelini monte edeceği ortaya çıktı.

Apple iPhone’un üretim süreci, Apple’ın üreticilere sipariş vermesiyle genellikle Şubat ayında başlar. Servis siparişi aldıktan sonra üreticiler; kalite kontrol için üretim ve test makineleri için bir Malzeme Listesi (BOM) oluşturur.