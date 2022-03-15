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Yeni Bir iPhone 14 Modeli Ortaya Çıktı!

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler, Apple iPhone 14 serisinin bu yıl bir mini model olmayacak olsa da, dört yeni modeli satışa sunacağını öne sürdü.

Ayşen Sıla

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iphone 14 pro ram seçeneği

Birkaç ay önce Apple, dört modeli bulunan iPhone 13 serisini piyasaya sürdü. Ancak şimdi yakın tarihli bir rapor, yeni iPhone 14 modelleriyle ilgili bazı ilginç bilgileri ortaya çıkardı.

Bir rapora göre konuya yakın kaynaklar, yeni iPhone modellerinin farklı çiplere sahip olacağını belirtmişti. Ayrıca kaynaklar, Pro modellerinin yeni bir tasarım nedeniyle artık daha uzun bir ekrana sahip olabileceğini ve şirketin 14 serisi için de; yeni gelişmiş uydu özellikleri üzerinde çalıştığını iddia etti. 

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler, Apple iPhone 14 serisinin; bu yıl bir mini model olmayacak olsa da, dört yeni modeli satışa sunacağını öne sürdü.

Kaynaklar, yeni iPhone 14’ün (kod adı D27 ve D28); 6.1 inç ve 6.7 sürümleriyle geleceğini ekledi. Başka bir deyişle, 5.4 inç iPhone mini‘nin üretimi duracak. Hatta bu modeller mevcut iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile aynı ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

Kaynaklar ayrıca A15 yonga setini barındıran iki yeni iPhone 14 modeli olacağını doğruladı. Bu arada diğer iki model de A15 yonga setinin iki farklı versiyonuna sahip olacak. Bunlardan biri ekstra GPU çekirdeği ve 6GB RAM ile gelecek.

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KaynakOnsitego

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