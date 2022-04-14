Apple iPhone 14, Yeni Bir Güvenlik Özelliğiyle Geliyor

Apple iPhone 14 serisi ile ilgili yeni bir söylenti ortaya çıktı. Görünüşe göre şirketin bu yıl içinde piyasaya çıkacak en yeni nesil akıllı telefonları, acil durumlar için uydu bağlantı seçenekleriyle gelecek.

Son zamanlarda, şirketin Apple Watch için benzer bir uydu özelliği üzerinde çalıştığını bildirmiştik. Bu sistemin dahil edilmesinin temel nedeni; kullanıcıların gerçek bir acil durumda mesaj göndermesine veya acil servislere ulaşmasına izin vermektir. Bu sistemin, hücresel sinyallerin olmadığı alanlarda; kısa mesajlar göndermek için bir “Kişiler aracılığıyla Acil Durum Mesajı” içereceği ortaya çıktı.

Diğer bir deyişle markanın bu özelliği diğer ürünlerine de dahil etmek istediği ortaya çıktı. İlginç bir şekilde, iPhone 13 serisinin de böyle bir teknolojiyle geleceği söylendi; ancak bu özellik 2021 iPhone’da yoktu. Dolayısıyla, bu özelliği iPhone 14 serisinde de görmememiz tamamen mümkün.

Uydu bağlantısı aracılığıyla, kullanıcılar, markanın akıllı saatindekine benzer şekilde; kazaları bildirmek için bir uydu ağı aracılığıyla metin mesajları veya SOS yanıtları gönderebilecek. Sonuç olarak, bu, kendilerini belirli en kötü durum senaryolarında sıkışıp kalan ve hatta potansiyel olarak hayat kurtaran; Apple müşterileri için oldukça yararlı olacak.