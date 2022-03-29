Apple iPhone 14 Serisi Kontrol Aşamasına Girdi!

Bu yılın Eylül ayında resmiyet kazanması beklenen Apple iPhone 14 serisi, geçtiğimiz ay ilk üretim denemelerine girmişti. Şimdi, iPhone 14 modellerinin EVT aşamasına girdiği ortaya çıktı.

Bu arada EVT, Mühendislik Doğrulama Testi anlamına geliyor. Bu haber, Haitong International Securities analisti Jeff Pu’dan geliyor.

Rapora göre Çin’deki Foxconn fabrikası küresel iPhone üretiminin yalnızca yüzde 10’unu oluşturduğundan, şirketin üretim zaman çizelgesini etkilemedi.

iPhone 14 serisinin Mühendislik Doğrulama Testine girdiği göz önüne alındığında, şirketin son tasarımı ve modellerin özelliklerini hallettiği anlamına geliyor. Test, ürünün amaçlandığı gibi çalıştığından ve göründüğünden emin olmak için meydana geliyor.

iPhone 14 Pro serisi modelleri için yakın zamanda sızdırılan şemalar bir şey varsa; o zaman şirket tasarım açısından çıplak gözle görülmemesi gereken küçük değişiklikler yapacak. Bununla birlikte, Apple, normal 12MP yerine daha büyük bir 48MP kamera sensörünü tercih ettiğinden; kamera çıkıntısının biraz daha kalın olduğunu belirtelim.

Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max; Face ID‘nin yanı sıra öne kamera için delikli bir oyuğa sahip olacak. Bu modeller aynı zamanda 4nm işlem kullanılarak üretilen; Apple A16 veya A16 Pro Bionic çip desteği de taşıyacak.