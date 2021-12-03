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Apple’ın 3nm İşlemcisi Yakında Geliyor!

Şirketin gelecek nesil çipler için 2022'nin sonunda toplu üretime geçeceğini biliyoruz. Yani 2023 yılında gelecek olan tüm Apple iPhone ve Mac modelleri bu işlemciye sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Apple

TSMC, yeni 3nm proses teknolojisinin pilot üretimine başladı. Şirketin gelecek nesil çipler için 2022’nin sonunda toplu üretime geçeceğini biliyoruz. Yani 2023 yılında gelecek olan tüm Apple iPhone ve Mac modelleri bu işlemciye sahip olacak.

İlk söylentiler, iPhone 14 serisinin yeni 3nm tabanlı A serisi yongalara sahip olabileceğini ima etse de; son raporlar durumun böyle olmayabileceğini ortaya koydu. Çünkü işlemciler gelekecek yıl sonuna yetişmeyebilir.

Önceki raporumuza göre, TSMC üretim kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğu için Apple; 3nm çipli iPhone 14 serisini piyasaya sürmeyecek. Başka bir deyişle, 2022 iPhone; bir sonraki A serisi yonga seti için hala 5nm işlem teknolojisine sahip olacak.

Apple

A14, M1, M1 Pro ve M1 Max dahil olmak üzere tüm mevcut nesil Appleiişlemciler 5nm işlem teknolojisiyle inşa oldu. Ancak ana çip tedarikçisi, küresel bir yarı iletken kıtlığı nedeniyle; üretimde sorunlarla karşı karşıya olduğundan, 3nm Apple çiplerinin de bir yıl gecikmeyle piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

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