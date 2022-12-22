Apple’ın Find My Uygulamasına Rakip Geliyor – Google Çalışıyor!

Son Play System güncellemesine göre Google, Android cihazlar için Apple‘ın Find My Network uygulamasının kendi sürümünü başlatıyor gibi görünüyor. Ağ, kullanıcıların Wi-Fi veya Bluetooth’a bağlı olmasalar ve kapalı olsalar bile kaybolan veya çalınan cihazlarını takip etmelerini sağlayacak.

Güncelleme, şirketin Android cihazlar için Cihazımı Bul ağını kullanıma sunmayı planladığını gösteren “gizlilik merkezli bir çerçeveden” ve şifrelenmiş bilinen son konum raporlarından bahsediyor.

Bu ağ, Apple‘ın ürünleri için Find My ağına benzer şekilde, kullanıcıların Wi-Fi veya Bluetooth’a bağlı olmasalar ve şarjları bitmiş olsa bile kaybolan veya çalınan Android cihazlarını izlemelerine olanak tanıyacak. 2021’de Google’ın bu tür bir ağ üzerinde çalıştığına dair söylentiler vardı ancak şu ana kadar pek bir ilerleme kaydedilmedi.

Güncellenen Play Sistemi güncellemesi, Cihazımı Bul ağına ek olarak bir dizi yeni özellikten de bahsediyor. Bu özellikler, depolama alanı azaldığında uygulamaların otomatik olarak arşivlenmesini ve Xiaomi telefonlar için Dijital Araba Anahtarı desteğini (önceden yalnızca belirli Samsung ve Pixel cihazlarında mevcuttu) içeriyor. Güncelleme ayrıca Fitbit Sense 2 ve Versa 2 kullanıcılarının giyilebilir cihazları aracılığıyla Google Cüzdan uygulamasına bağlı ödeme kartlarını yönetmelerine olanak tanıyor.

Google, yüklenen kimlik resimlerinin kalitesini kontrol ederek kimlik doğrulama sürecini de iyileştirmeye çalışıyor. Bu değişiklikler, Google Play Hizmetleri v50.22 ve Google Play Store v33.5 güncellemelerinin bir parçası diyebiliriz. Google Play Hizmetleri güncellemesi 15 Aralık’ta yayınlandı ve Google Play Store güncellemesi 12 Aralık’ta yayınlanmaya başladı.