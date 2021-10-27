Apple’ın Türkiye’de Fabrika Açması Bekleniyor!

Apple’ın Cuma günü Türkiye metropolünde en büyük mağazasını açması, ABD’li teknoloji devinin Türkiye’de de üretime başlaması için çağrıları tetikledi. İstanbul’un ünlü Bağdat Caddesi’nde yeni mağaza ülkede Apple’ın üçüncü perakende konum olarak görev yapacak.

Yeni mağazayı kutlayan bir tweet atan Apple CEO’su Tim Cook; “Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan memnunuz ve müşterileri; bu muhteşem yeni alanda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Açılışın ardından mağazayı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan; Cook’u tebrik ederek şirketin Türkiye’de üretim yatırımları yapmasını umduğunu söyledi.

Açılışı kutlamak için şirket, şehre ve yaratıcılarına saygı duruşunda bulunan altı haftalık; Today at Apple programı olan Perspektif İstanbul’u piyasaya süreceğini söyledi.

20 yerel sanatçının ev sahipliği yaptığı dizi; yaratıcılık, kültür ve teknolojiyi bir araya getirerek toplum için önemli olan konuları ve değerleri inceleyen bir deneyim haline getiriyor.

Mağaza ayrıca, mağazayı sürükleyici bir dijital kuruluma dönüştüren özel bir artırılmış gerçeklik (AR) sergisine de ev sahipliği yapacak.

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