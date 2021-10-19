Apple’ın Yeni İnovasyanu – 19 Dolarlık Temizlik Bezi

Apple, dünkü etkinliğinde beklediğimiz cihazları piyasaya sürdü. Yeni MacBook serisi yeni işlemcilerle satışa çıktı. Fakat bizleri şaşırtan şey, Apple’ın ekranları parlatmaya yarayan temizlik bezi oldu.

Apple, kumaş hakkında neredeyse hiç bilgi vermedi ve web sitesinde yalnızca “yumuşak, aşındırıcı olmayan malzemeden yapıldığını” ve “nano dokulu cam da dahil olmak üzere herhangi bir Apple ekranını güvenli ve etkili bir şekilde temizlediğini” belirtti.

Görüntüleri, gerçek bir temizlik ürününden çok fare altlığına benzeyen bir şey ortaya koyuyor. Ve üzerinde bir Apple logosunun damgalanmasının yanı sıra, normal bir mikrofiber bez diyebiliriz. Üstelik bir hayli de pahalı.

Apple, tüm Apple ürünlerini temizlemek için “yumuşak, tüy bırakmayan bir bez” kullanmanızı ve destek sayfalarından birinde “aşındırıcı bezler, havlular, kağıt havlular veya benzer öğelerden kaçınmanızı” öneriyor. Umarız bu pahalı bez işe yarar.