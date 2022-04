Arabayı İlk Kim ve Ne Zaman Bulmuştur?

Günümüzün en önemli icatlarından biri olan arabların faydalarını say say bitmez. Her icat gibi her şeyin bir ilki vardır. Bu yazımızda arabayı ilk kim ve ne zaman bulmuştur açıklayacağız.

Araba ilk olarak 18. yüzyılda sanayi devriminin gelişimi ile yük taşınabilir aletlere ihtiyaç doğdu. Öncelik olarak tam araç şeklinde bilinmese bile 1705 senesinde İngiliz Thomas Newcomen ile beraber, 1760 yılında James Watt, maden ocaklarında kullanmak amaçlı buharla çalışan ve güç iletimi sağlayan makineleri icat ettiler. Aslında bu icat o yıllarda çok büyük bir keşifti ve dünya ilerleyen zamanlarda dünya dengesini değiştirecekti. İlk olarak bu düşünce insan taşıma yerine sanayinin gelişimi için kullanıldı.

Ama ilk arabayı kim üretti sorusuna gelecek olursak bu isim Carl Benz‘dir. Mercedes-Benz’in ve dünyanın ilk arabası olan araba, günümüzde Almanya’nın Stuttgart şehrindeki Mercedes-Benz müzesinde bulunmaktadır. Araç, 1886 yılında patentlenmiş ve bu patent, arabaların doğum belgesi olarak kabul edilmişti. Fakat bunun daha öncesinde 3 tekerlekli araba düşüncesi ortaya atan Leonardo da Vinci’nin projesini es geçmemek gerekir. Yani aslında ilk araba fikrini ortaya atan Carl Benz değildir ama patentini alan kişi Benz’dir.

